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    realme手机realme X2 Pro大师版（12GB/256GB/全网通）

    realme X2 Pro大师版即将开售 深泽直人设计

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，realme X2 Pro手机正式在国内发布，除了普通版之外，该机还推出了由设计大师深泽直人定制的“红砖”、“水泥”两种配色的realme X2 Pro大师版。其中“水泥”版将于11月11日正式开售，首发价3199元。

    realme X2 Pro大师版即将开售 深泽直人设计
    realme X2 Pro大师版水泥色即将开售

    据realme官方介绍，realme X2 Pro大师版还原了建筑材料中的肌理效果，并且在背部玻璃表面采用了磨砂质感。同时，品牌logo旁的大师签名也采用了纳米级皮秒 PicoSure激光设计，以100%的精度还原了大师签名，犹如背盖上的“刺绣”艺术。

    realme X2 Pro大师版开启预约 11月11日开售
    realme X2 Pro大师版采用了全新的玻璃工艺

    配置方面，realme X2 Pro大师版与普通版基本保持一致，正面采用6.5英寸三星Super AMOLED 90Hz流体屏，分辨率为2400×1080；核心搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身内置4000mAh电池，支持50W超级快充技术。

    （本文图片来自网络）

    realme X2 Pro大师版（12GB/256GB/全网通） 90Hz流体屏，高通骁龙855 PLUS，50W快充，6400万变焦四摄

    realme X2 Pro大师版（12GB/256GB/全网通） 90Hz流体屏，高通骁龙855 PLUS，50W快充，6400万变焦四摄

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 3199元

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