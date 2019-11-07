vivo V17真机图流出 后置摄像头奇特

中关村在线消息：北京时间11月7日消息，据hi-tech报道，近期他们放出了vivo新机vivo V17的真机图。从这些真机图中我们不难看出，vivo V17采用了菱形摄像头组合，闪关灯位于摄像头组的下方。



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有知情人士向hi-tech透露，vivo V17智能手机将于11月下旬发布。这款新机也将登陆俄罗斯市场，不过这款新机的价格目前尚未可知。对于菱形摄像头组，消息人士透露后置主摄像头为4800万像素，其余的摄像头规格还不清楚。

九月份的时候，vivo V17在印度正式亮相，采用弹出式前置双摄像头和4800万后置四摄像头。该机拥有Crystal Black和Crystal Sky两种配色，采用6.44英寸Super AMOLED屏幕，并配备屏下指纹技术。同时，该机搭载高通骁龙675处理器，内存为8GB，存储容量为128GB。电池采用4100mAh，支持18W快速充电。

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