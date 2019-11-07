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    vivo V17真机图流出 后置摄像头奇特

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月7日消息，据hi-tech报道，近期他们放出了vivo新机vivo V17的真机图。从这些真机图中我们不难看出，vivo V17采用了菱形摄像头组合，闪关灯位于摄像头组的下方。

    vivo V17真机图流出 后置摄像头奇特
    vivo V17真机图流出 后置摄像头奇特

    有知情人士向hi-tech透露，vivo V17智能手机将于11月下旬发布。这款新机也将登陆俄罗斯市场，不过这款新机的价格目前尚未可知。对于菱形摄像头组，消息人士透露后置主摄像头为4800万像素，其余的摄像头规格还不清楚。

    九月份的时候，vivo V17在印度正式亮相，采用弹出式前置双摄像头和4800万后置四摄像头。该机拥有Crystal Black和Crystal Sky两种配色，采用6.44英寸Super AMOLED屏幕，并配备屏下指纹技术。同时，该机搭载高通骁龙675处理器，内存为8GB，存储容量为128GB。电池采用4100mAh，支持18W快速充电。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo V17真机图流出 后置摄像头奇特http://news.zol.com.cn/731/7318175.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7318175.html report 703 中关村在线消息：北京时间11月7日消息，据hi-tech报道，近期他们放出了vivo新机vivo V17的真机图。从这些真机图中我们不难看出，vivo V17采用了菱形摄像头组合，闪关灯位于摄像头组的下方。vivo V17真机图流出 后置摄像头奇特有知情人士向hi-tech透露，vivo V17智能手机...
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