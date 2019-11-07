中关村在线消息：据悉，在本周三，雷蛇Razer推出了两款无线游戏鼠标新品，分别是较高端的 Basilisk Ultimate、以及入门级的 Basilisk X HyperSpeed 。















Razer推出两款高低端无线游戏鼠标新品

前者采用了与 Viper Ultimate 相同的 Focus + 20K DPI 光学传感器，辅以 HyperSpeed 无线技术，声称可较其它无线游戏技术提速 25%基于点击延迟。



Razer 为 Basilisk Ultimate 无线游戏鼠标配备了光轴按键，标称使用寿命为 7000 万次 —— 无需物理接触，即可将电信号发送到您的 PC 。

Razer 表示，该鼠标无需去抖动延迟、也不用担心按键金属触点被腐蚀。此外，用户还可通过鼠标底部的拨盘，来调节滚轮的阻力。

并且作为一款游戏外设，Razer 还为它提供了 14 区 RGB 照明，有需要的玩家可通过配套的 Razer Chroma Studio 软件进行自定义。

其它功能包括态灵敏度调整、支持板载或云端存储多种配置文件、有线 / 无线使用模式、多达 11 个可编程按键、以及长达 100 小时的电池续航在不亮灯的情况下。

Razer Basilisk Ultimate 现已上市，感兴趣的朋友可通过官网商城或指定零售商处购买，价格为 149.99 美元（1049 RMB）。

另一款入门级的 Basilisk X HyperSpeed，该鼠标配备了先进的 5G 光学 + 16000 DPI 传感器。与 Ultimate 型号一样，它也具有 HyperSpeed 无线技术，但按键换成了 5000 万次点击的机械键轴。

Basilisk X HyperSpeed 可通过单节 AA 电池驱动，支持蓝牙连接，续航时间可达 450 小时。

其它值得一提的功能包括六个可编程按键、板载 DPI 存储、双模式无线（2.4GHz + 低功耗蓝牙）、以及动态灵敏度调节。

Razer Basilisk X HyperSpeed 已于今日上市，售价为 59.99 美元（约 420 RMB）。

（文中图片来自互联网）

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