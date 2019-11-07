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    Facebook再曝隐私泄露 刚被重罚50亿美元又犯事

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           如今提起Facebook和年轻的扎克伯格，人们首先想到的不再是那个互联网浪潮创造的奇迹，而是一次又一次的隐私泄露丑闻。Facebook因隐私泄露问题刚刚承受了50亿美元的和解协议，没想到没过多久，Facebook再次因为隐私泄露被推上了风口浪尖。

           Facebook官方昨日表示，与之合作的100多个第三方应用可能已经通过Facebook工程组的编程界面访问了用户的个人数据。这些可能涉及泄漏的信息包括了用户的姓名和个人图片，但Facebook方并没有透露受到波及的具体用户人数。

    Facebook再曝隐私泄露丑闻 年内已被重罚50亿
    Facebook再曝隐私泄露丑闻

           2018年4月，剑桥分析事件曝光后，Facebook对APP权限进行了限制。但Facebook在一篇博客文章中表示，一些外部开发者“保留了从群组API访问群组成员信息的权限，比如与群组活动相关的姓名和头像等”这便是此次隐私泄露事件的祸根。

           2019年7月，Facebook与美国联邦贸易委员会(FTC)达成和解，并针对2018年剑桥分析的隐私泄漏丑闻进行高达50亿美元的罚款。令人意外的是，50亿罚金消息落地后，Facebook的股价竟然上升1.81%，看来投资者对于Facebook的隐私丑闻已经见怪不怪。

    Facebook再曝隐私泄露丑闻 年内已被重罚50亿
    Facebook掌握全球超20亿用户隐私

           为何Facebook总会被隐私丑闻缠身？出了自身问题之外，恐怕还要用中国的一句老话来形容，那便是“树大招风”。有数据显示Facebook通过旗下的四个社交工具拥有20多亿用户。但也正因为用户如此集中在一个集团下，给用户隐私带来了种种隐忧。

           曾经创造无数辉煌的Facebook如今可以说是正遭遇多事之秋，美国众多舆论认为Facebook掌握了太多的互联网隐私，但却没有承担保护隐私的责任。接连不断爆出的不计其数的隐私丑闻，已经让扎克伯格和脸书形象大跌。

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