滴滴顺风车回归 11月20日7城陆续试运营

中关村在线消息：滴滴出行今日发布公告称，顺风车服务将于11月20日起回归，即陆续会在7个城市试运营。这也意味着滴滴顺风车业务在整改一年多后迎来重启。



滴滴顺风车回归

滴滴官方在滴滴初次那个APP上发布公告称，顺风车将于11月20日陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通7个城市上线试运营。具体为11月20日哈尔滨、太原、石家庄、常州上线试运营；11月29日为沈阳、北京、南通上线试运营。

滴滴在顺风车方案里着重提到了安全准入机制问题。即滴滴平台将引入失信人筛查机制，并积极探索与第三方信用产品企业合作方式，以便进一步提升用户准入门槛。

滴滴顺风车在安全方面，还引入团队标准。即滴滴将与中国交通运输协会、行业多家企业共同打造顺风车团体标准，并积极分享滴滴顺风车在安全能力建设上的思考，与行业一起努力，促进共享出行行业健康可持续发展。

同时滴滴还称，试运营期间，将在哈尔滨、北京等7个城市首先提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市内中短途（50公里以内）的顺风车平台服务。试运营期间，不收取信息服务费。

以下为滴滴App内方案正文：

滴滴顺风车试运营方案

7月18日以来，顺风车陆续公布了整改方案、上线公众评议会、召开用户恳谈会，广泛向社会征集意见。我们认真梳理了来自车主、乘客和热心网友的很多建议和意见，经过综合评估，对产品方案不断优化迭代，并邀请专家评审、报送交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室。最新产品方案以及首批试运营城市名单于11月6日起在滴滴出行App等官方渠道公布。

试运营城市名单

怀着敬畏之心重新出发，我们希望顺风车承担为社会大众出行创造价值的责任，为广大用户提供安全、经济、友善、环保的出行方式。通过慎重考虑，我们综合评估了不同城市的位置和规模等特点，决定于11月20日起，陆续在哈尔滨、太原、北京、南通等7个城市上线试运营。试运营期间，我们将首先提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市内中短途（50公里以内）的顺风车平台服务，试运营期间不收取信息服务费。

试运营城市开通节奏：

11月20日：哈尔滨、太原、石家庄、常州

11月29日：沈阳、北京、南通

核心问题及产品方案

针对用户反馈中提及较多的希望平台对车主进行信用审核、保障司乘双方平等利益等问题，我们重点进行了优化，方案如下：

引入失信人筛查，积极探索与第三方信用产品合作方式

除了联合公安机关对注册车主进行综合背景审查之外，我们引入了失信人名单筛查，可公开查询到的失信被执行人无法注册成为顺风车车主。

也有很多用户建议增加对车主的信用记录审核，遵循合法、正当、保护用户隐私的原则，我们走访了多家商业银行以及第三方信用产品企业，从与以上专业机构的探讨中我们了解到，由主管部门设立和维护的个人信贷和信用数据库目前仅向信息主体本人和部分金融机构开放，滴滴顺风车作为信息服务平台，不是信用记录的信息主体本人，也不是金融机构，并不能接入。

目前，我们还在积极探索与第三方企业的合作方式，希望得到更多的帮助。有新的进展，会及时跟大家沟通。

信任值升级为行为分，保障司乘权益

秉承司乘平等的原则，我们将原有的“信任值”升级为“行为分”，根据用户最近收到的评价、投诉等信息进行履约、友好等多维度综合评估，更有效地引导双方行在平台上的“好行为”，打造友善出行环境。如果用户不遵守平台合乘规则，导致行为分降低，可能会影响顺风车服务的正常使用。

与行业推进团体标准，共建安全出行生态

为共建更安全的顺风车出行生态，滴滴顺风车与中国交通运输协会、行业多家企业共同打造顺风车团体标准，并积极分享滴滴顺风车在安全能力建设上的思考，与行业一起努力，促进共享出行行业健康可持续发展。

安全永无止境。在试运营期间，也请广大用户在体验产品之后，继续向我们提供宝贵的意见，你可以参与“繁星计划”或通过微博@滴滴顺风车以及官方微信公众号“滴滴顺风车”留言反馈，帮助我们不断优化方案，提升安全和服务体验。

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