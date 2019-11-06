郭明錤：iPhone SE2明年出货量至少达2000万部

中关村在线消息：前段时间，天风国际知名分析师郭明錤称苹果将在2020年第一季度发布iPhone SE2。今日，郭明錤再次发布最新分析报告，其中显示iPhone SE2在2020年出货量至少为2000万部 ，乐观情况将会达到3000万部。



iPhone SE2将在明年达到2000万出货量

根据此前爆料显示，iPhone SE2在外观方面将延续iPhone 8的设计方案，正面依然搭载一块4.7英寸的LCD屏幕以降低成本，并不是之前传言的采用刘海屏+Face ID的设计。有消息称该机背部将依然会搭载单摄的方案，并沿用1200万像素的镜头。



新款iPhone SE将继承iPhone8外观设计

配置方面，iPhone SE2升级为配备A13 Bionic处理器与3GB LPDDR4X内存，性能表现将与目前最新的iPhone 11系列相同。

价格方面，郭明錤预测iPhone SE2售价自399美元起，该机能以较低售价故可满足更多使用者需求并提升iPhone市占率，同时也有望提升iPhone市占率以及有利Apple推广内容与服务。

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