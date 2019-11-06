    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone SE 2（全网通）

    郭明錤：iPhone SE2明年出货量至少达2000万部

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，天风国际知名分析师郭明錤称苹果将在2020年第一季度发布iPhone SE2。今日，郭明錤再次发布最新分析报告，其中显示iPhone SE2在2020年出货量至少为2000万部 ，乐观情况将会达到3000万部。

    我知道你们想要iPhone SE2 配A13夏普屏值得期待
    iPhone SE2将在明年达到2000万出货量

    根据此前爆料显示，iPhone SE2在外观方面将延续iPhone 8的设计方案，正面依然搭载一块4.7英寸的LCD屏幕以降低成本，并不是之前传言的采用刘海屏+Face ID的设计。有消息称该机背部将依然会搭载单摄的方案，并沿用1200万像素的镜头。

    传新iPhone SE明年春季亮相 4.7寸LCD+A13芯片
    新款iPhone SE将继承iPhone8外观设计

    配置方面，iPhone SE2升级为配备A13 Bionic处理器与3GB LPDDR4X内存，性能表现将与目前最新的iPhone 11系列相同。

    价格方面，郭明錤预测iPhone SE2售价自399美元起，该机能以较低售价故可满足更多使用者需求并提升iPhone市占率，同时也有望提升iPhone市占率以及有利Apple推广内容与服务。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：郭明錤：iPhone SE2明年出货量至少达2000万部http://news.zol.com.cn/731/7316654.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7316654.html report 767 中关村在线消息：前段时间，天风国际知名分析师郭明錤称苹果将在2020年第一季度发布iPhone SE2。今日，郭明錤再次发布最新分析报告，其中显示iPhone SE2在2020年出货量至少为2000万部 ，乐观情况将会达到3000万部。iPhone SE2将在明年达到2000万出货量根据此前爆料显示，...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：郭明錤再度爆料iPhone SE2
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错