小米CC9 Pro价格公布 骁龙730G+108MP五摄 2799元起

中关村在线消息：今天下午，小米正式发布了新一代拍照旗舰——小米CC9 Pro。该机的后置相机在DXOMark评测中拿到了第一名，售价为2799元起（6+128GB）。



小米CC9 Pro正式发布

据官方介绍，小米CC9 Pro正面采用了一块曲面的6.47英寸OLED水滴屏，屏幕分辨率为2340×1080，支持屏下指纹识别技术；同时，这块屏幕的四周边框极窄，下巴宽度为3.43mm，且拥有德国莱茵低蓝光认证，长时间使用时对人眼的伤害更小。



小米CC9 Pro正面采用双曲面屏幕

配置方面，小米CC9 Pro搭载了高通骁龙730G处理器，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置5260mAh条形电池，并配备30W闪充技术，65分钟即可完全充满；同时，该机还配备了多功能NFC及红外遥控功能，运行最新的MIUI 11系统。



小米CC9 Pro后置五摄方案

相机方面是小米CC9 Pro最大的亮点，该机的后置相机采用了五摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+2000万超广角+1200万人像+超微距+超长焦镜头。其中主摄拥有1/1.33英寸大底，超长焦支持10倍混合变焦和50倍数码变焦，且主摄和变焦镜头都支持四轴OIS光学防抖。

价格方面，小米CC9 Pro 6+128GB版本售价为2799元、8+128GB版本售价为3099元、8+256GB版本售价为3499元，将于今天下午5点开启订金预售，11月11日正式开售。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米CC9 Pro价格公布 骁龙730G+108MP五摄 2799元起http://news.zol.com.cn/731/7315974.html