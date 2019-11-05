小米CC9 Pro发布：1亿像素五摄四闪 2799元起

中关村在线消息：小米在北京小米科技园举行新品发布会，正式推出了小米CC9 Pro以及小米智能手表以及小米电视5等产品。

小米CC9 Pro 1亿像素五摄四闪 屠榜DXOMark



小米CC9 Pro正式发布

外观设计上：小米CC9 Pro采用全曲面机身，正面搭载双曲面屏，通过德国莱茵低蓝光认证，拥有3.43mm下巴，共有冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色供消费者选择。



核心硬件配置方面：小米CC9 Pro配备6.47寸OLED双曲面屏幕，19.5：9屏幕比例，400000：1对比度、DCI-P3广色域，支持游戏模式屏幕HDR、低亮度画质优化、护眼模式2.0等功能。

搭载骁龙730G处理器，采用8nm工艺制程。根据官方介绍，这款处理器是在骁龙730基础上增强了GPU性能以及DSP图像渲染速度等，支持Snapdragon Elite Gaming功能，GPU频率相比骁龙730更高。



小米CC9 Pro全配置说明

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。

电池方面，小米CC9 Pro配备了5260mAh电池，支持30W闪充、全系标配30W快充头，并兼容PD协议，30分钟可以充满58%电量，65分钟充满。

其他方面，小米CC9 Pro支持超薄屏下指纹，采用了1216超线性扬声器，支持Hi-Res Audio认证。还支持NFC、红外遥控、保留耳机孔等，并搭配最新的MIUI 11系统。



小米CC9 Pro售价和上市信息

价格方面，小米CC9 Pro 6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元。今天下午5点订金预售，11月11日0点全渠道开售。



小米智能手表 实现36小时续航

小米手表采用方形表盘设计，表盘右侧有一个调节按钮。屏幕尺寸1.78英寸，正面采用四曲面蓝宝石玻璃表盘，表框为全抛光不锈钢，背板使用陶瓷材质，拥有典雅黑和科技银两种配色。表带选用抗敏、防汗的氟橡胶材质，可快速拆卸更换，首发四种配色。



图片说明

配置上，小米手表搭载高通骁龙Wear 3100芯片，这是高通去年发布的可穿戴处理器，增加了二级低功耗处理器，提升手表的待机续航。其他方面，小米手表搭载独立GPS、独立NFC、独立Wi-Fi/蓝牙模块、独立线性马达、独立扬声器、大容量电池、eSIM虚拟卡。



图片说明

小米手表搭载的570mAh大容量电池，一次充电可续航36小时。而eSIM虚拟卡可以让手表单独使用4G网络，可以单独给手表设置虚拟号码，也可以与手机共享同一号码。

小米手表采用开放的手表生态系统，名称为MIUI For Watch，官方称之为手腕上的“小型智能手机”。小米手表可以独立上网、下载App，并拥有专属应用商店。其内置丰富的表盘主题，可实时检测运动、健康状态。“微光模式”可以在息屏状态下可随时抬手查看时间。



小米手表售价1299元起

价格方面：小米手表售价1299元，小米手表尊享版搭配不锈钢链式表带，售价1999元（全球限量发售）。

小米电视5正式发布



小米电视5正式发布

小米电视5也在这次发布会亮相，小米电视5系列依旧采用了全面屏设计，边框厚度近为1.8mm，整体厚度薄至5.9mm。



配置上，小米电视5 Pro采用4K量子点技术，NTSC色域达到108%，具备更加宽广的色域表现，还支持HDR 10+高动态范围制式，有利于增强明暗对比效果。音质方面，小米电视5系列标配4单元喇叭，支持杜比和DTS音频双解码。

在操控方式上，小米电视5系列这次配备了远场语音技术，可以直接通过语音交互唤醒内置小爱同学，从而完成搜片、控制智能家居的功能。

售价信息方面：小米电视5 新品，55英寸售价2999元，65英寸售价3999元，75英寸售价7999元。

小米电视5 Pro量子点高端电视，55英寸售价3699元，65英寸售价4999元，75英寸售价9999元。

小米互联网空调发布



小米互联网空调发布

小米互联网空调采用挂式设计，分为1匹和1.5匹两个型号，售价分别为2299元、2499元；小米互联网立式空调也有两款，分别是2匹和3匹，售价分别为4499元、5499元。上述新品均将于11月5日17:00开售。



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