西屋电气加码中国 目标成为领先的互联网中高端品牌厂商

这家企业成立时间仅仅比爱迪生电灯公司晚了八年，但却是爱迪生和后来的通用电气最大的梦魇。

这家企业改变世界的发明很多，第一台水轮发电机，第一台汽轮机、第一列由电气驱动的火车、发明了第一台电熨斗、发明了第一台全自动无霜冰箱……..现在最多人提及的就是核电鼻祖。

甚至《生活大爆炸》以及最近很火的《致命女人》都与这家企业有着密切关系。

没错这就是西屋电气。就是这样一家公司，直到2015年才正式宣布把旗下的小家电业务引入中国，三年后的2018年,西屋电气又将厨卫大家电带入中国市场。这是为什么呢？今天的西屋电气为什么又会开始加码中国市场呢？



西屋电气创始人威斯汀豪斯

西屋电气因电结缘中国，又因为电开始加码中国

西屋电气在成立的一百年间，一直都是围绕电做生意，同时因为“电”，西屋电气很早就与中国结缘。在1945年西屋电气就跟当时的国民政府资源委员会签署协议，接受中国70多名科技人员前去西屋学习、培训。其中褚应璜、丁舜年等成为中国电工科技发展的骨干力量。



使用西屋电气AP1000技术的核电岛

当上世纪七十年代中美邦交正常化后，中国核电工程技术人员派到美国学习，而学习的公司就是西屋电气。到了八十年代中国还从西屋公司引入了汽轮机组等发电关键设备。之后我国核电站建设方面所使用的压水堆技术以及配套设施几乎都是来自西屋电气。

这也是在谈到中国市场时西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克（Eric Sobczak）对记者谈到“中国国家电网的老工程师就对西屋电气很熟悉”，的原因。



西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克（Eric Sobczak）

可以说对西屋电气来讲，中国电气工业领域那些人就是西屋电气在中国最早的一批粉丝。他们对于西屋电气百年历史以及先进技术是有认可的。这对于后来西屋电气下定决心在2015年将小家电业务全面引入中国市场起到了关键作用。

从这件事上也看到了西屋电气在做产品以及开拓市场上的逻辑。历史上这家1886年成立的公司在之后的半个世纪间，都在与通用电气和爱迪生在竞争，并在竞争中，形成了西屋自己的产品规划逻辑：“是基于发电，输配电和用电所展开”。

因此当初西屋为了推广交流电，创始人威斯汀豪斯联合特斯拉就打造了一个完整的交流电系统。从第一台水轮发电机再到第一列由电气驱动的火车。



威斯汀豪斯慧眼识珠，将发明家特斯拉收入西屋电气麾下

回到当前西屋在中国市场上动作，它也是基本围绕上述逻辑展开，早前西屋已经通过“电”为自己打开了市场，并且已经完成了前两步的铺垫：首先核电站，发电站里会用到技术和配套服务已经让中国消费者感受到了西屋电气的存在，第二是电力传输设备的应用，让更多中国用户感受到了电给他们带来的便利。

现在西屋电气决定将小家电以及厨卫大家电引入中国市场正式完成第三部布局。即西屋凭借品类繁多的强电弱电类产品、消费类产品，商用的产品，工业用的产品，让所有涉及的产品西屋电气都会用电有关联，增强了用户的黏性。

目前在产品端上西屋在中国市场上已经延伸出冰箱洗衣机，烟灶、空调，新风等18个行业类目，涉及商品约1000种，而且上述个人家电与家居解决方案中西屋也是有自己深厚的技术积累，和品牌历史。

1940年，西屋推出首台可以安装在墙上的自动洗衣机；1946年，西屋发明第一台电动干衣机；1949年，西屋推出首台全自动无霜冰箱；1950年，西屋首台可携带的温控电烤炉问世………

同样西屋不断加码中国市场也是看到了中国市场的体量和发展前景。西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克在跟记者的沟通中直言：“进入中国市场这几年，西屋厨电每年有两位数成长”。

西屋电气在交流中分享的数据显示，今年618期间西屋破壁机在细分品类里面排名第6，电风扇排名第2，电烤箱是第9。而且当前西屋电气在线上销售的五个小类目产品已经进入到中国市场的前10。

这表明西屋小家电产品已经在中国市场站稳了脚跟。甚至在2018年天猫还颁发给西屋电气最佳国际品牌合作奖。对此西屋电气表示这是市场跟合作伙伴对自己的认可。

加之当前中国经济正在由出口、投资拉动经济增长形式，转变为以内需消费拉动型的大环境下，对于西屋这样的企业可以说是机会难得的。因为消费型经济+14亿人口的庞大市场基数，给西屋带来用户消费升级的需求，以及市场需求多样化。

由此西屋电气在中国市场不断加码。截止到2019年西屋电气已经在中国北京、天津、杭州、宁波、南京、广东设立了多个工业园。已经对中国主流的一二线城市进行了覆盖，这些地方也是中国消费升级最先开始的地方。

根据中国家用电器研究院、全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，2018年中国家电市场规模达到8104亿元，同比增幅达到1.9%。而且西屋电气所涉猎的厨电领域则是当前中国家电市场重要增长点。即2018年中国厨卫产品整体表现尚可，全年规模达到1769亿元，同比增长率为1.5%。

西屋电气目标成为领先的互联网中高端品牌厂商

西屋电气在中国市场上开始发力，自然西屋电气产品本土化以及市场竞争问题是回避不开的。西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克指出，每个市场对一个品牌的观念还是不同的。针对中国市场西屋电气在保证产品一致性同时，也会做本土化的研发和功能的配置。

由此西屋电气采取了一种不同的方式来开展在中国市场上的业务。即共享知识产权、共同开发的方式。西屋电气针对这种策略也有自己的考虑，因为这样能够保证西屋电气跟合作伙伴之间目标一致，品牌一致。另外一点是合作伙伴的创业精神则成为业务整张和市场竞争优势。

同时这也关乎西屋电气在中国和国际市场的影响力建设，西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克认为，产品质量和设计始终是第一重要的，品牌需要为消费者提供一个基础的保障，才能获得更多的信任与支持；其次，西屋电气在市场营销方面有很多工作要做，通过一些积极的活动来提升品牌形象，比如赞助这次由当地华人组织的科技峰会、参加中国的AWE展会，正是希望让更多人能了解到西屋的技术底蕴、产品以及历史，从而不断提升品牌影响力。



西屋电气携全系新品亮相2019AWE大展

特别是与合作伙伴一起，西屋电气打造了多个爆款产品。而爆款也已经是西屋打开中国市场以及提升产品口碑、影响力的重要方式。而且从跟西屋电气的对话中也了解到，未来西屋的爆款产品将会更多。

西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克举了示例，比如西屋电气针对冬季中国南方市场正在开发相应取暖设备；未来重点突击专业的厨房用空调等细分产品；以及西屋也看到了中国南方用户为了应对梅雨季节开始接受干衣机产品的趋势。

当然以上这些都离不开合作伙伴的支持，可也不是随随便便就能成为西屋电气合作伙伴。在访谈中西屋电气跟记者提道：“只有通过能力和市场经验层层考核之后，才能找到与西屋电气高度融合的合作伙伴”。

除了以上这些，精神契合也是西屋所看看重的。为此品牌历史以及到西屋总部所在地参观和学习也是合作伙伴一门重要的必修课。

对于竞争的问题，西屋电气公司全球副总裁埃里克·索布扎克更多的是谈到“百年品牌”这一关键词。在西屋电气看来，“百年西屋”就决定了产品定位上是以中高端为主。如果真有正面竞争，西屋还会采取修正产品线的策略，甚至不惜砍掉某个产品线都是有可能的，目的就是要保证整个品牌在整个价格和调性上的一致性。

面对国内市场上快速成长的互联网品牌，西屋电气则认为互联网品牌的生态链做法值得借鉴。不过在品牌的定位上互联网品牌做是年轻化的消费者的互联互通，西屋则是中高端消费者的互联互通。

当前互联网品也正在向着中高端市场谋求转型，但是相比之下西屋电气凭借自身已有的中高端定位的属性，可以在互联网转型时比互联网品牌更具优势。

由此西屋电气提到了自己对未来的定位：“只要西屋定位清晰，找点准确，未来将会成为领先的互联网中高端品牌厂商”。因此线上渠道布局对于西屋电气来讲也是愈发重要。

今年3月，西屋电气就将主打产品的首发放在了京东平台。就从数据来看，当前电商对家电销售的贡献率进一步加大，在今年上半年首次超过40%，比去年同期增7.5个百分点;其中京东以22.7%的份额位居我国家电市场全渠道单体零售商之首。

至于5G网络普及以及AI技术成熟后，对于家电行业的改变。西屋电气认为传统的生产产品，卖产品赚差价的时代已经过去。未来发展过程中产品可能是免费，但可能是服务的方式赚取利润。

写在最后

西屋电气这家百年企业，虽然其家电业务在2015年才引入中国，但是这并不晚，因为当前中国经济正在经历由内需消费拉动经济增长的转型，这将给西屋电气带来更多可能。同时西屋电气凭借其百年传承，也希望给中国消费者带来先进技术产品的同时，引入另一种新的生活体验，可以说西屋与中国市场及中国消费者之间找到了默契。

西屋电气这家因电起家，又因电走向辉煌的百年公司，加速布局中国市场自然也是顺势而为，同时中国市场也将成为西屋新的转折点。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：西屋电气加码中国 目标成为领先的互联网中高端品牌厂商http://news.zol.com.cn/731/7315821.html