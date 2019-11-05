微软将数据保存玻璃中 可循环使用数千年

中关村在线消息：近日据外媒报道，微软研究团队正在进行Project Silica二氧化硅项目，将信息编码在一块超强的玻璃上，为了证明它的有效性，在玻璃上存储了一部经典电影。







微软新技术：将数据保存玻璃中可存储数千年

微软与华纳兄弟公司合作，在玻璃上存储了“超人”电影拷贝，并且很重要的是，成功地读取数据。这部1978年电影保存在一块75 x 75 x 2mm的石英玻璃上。



微软认为，随着世界数据量增长，档案存储成为一个大问题。现有系统，无论它们是依靠磁带，固态驱动器还是企业级硬盘驱动器，都可长时间保存数据，但是仍然不能保证数据长时间安全。在数据保存应对自然灾害方面，需要采取一些新措施。

Project Silica二氧化硅项目利用先进的超快激光器件来完成此任务。激光在一块硬质石英玻璃中形成三维纳米尺度光栅层，并在不同深度和角度产生变形。有点像旧唱片记录方式，但规模更紧凑，更复杂。然后微软采用机器学习算法，对通过玻璃的偏振光产生的图像和图案进行解码。

微软表示，一块2毫米厚的玻璃可以包含100多个数据层。每一层都由玻璃的物理变形组成，然后机器学习算法在它们之间跳转以对其进行解码。

石英玻璃具有出乎意料的弹性，能够承受500摄氏度以上的温度，可以煮沸或微波煮，甚至用钢丝擦洗。由于数据存储在玻璃内部而不是玻璃表面上，因此对读取数据的难易程度没有影响。



这项技术还处于初期，尽管机器学习算法可以从玻璃存储中非顺序地访问数据，但是该过程仍然需要提升读取速度。

微软表示，实际上首先也需要对数据进行编码，并且正在努力提高存储数据的密度。如果Project Silica项目取得成功，那么它可能会导致一种全新数据保存方式，但可以持续使用数千年。

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