Google News新功能 呈现多语言新闻内容

中关村在线消息：今日据外媒消息，Google News 团队打造了一项新功能，以便用户在同一款应用程序中，实现对来自世界各地的多种语言的当地新闻报道的汇总访问。



Google News 公布改进多语言新闻内容

在此次更新后，用户能够在 Google News 应用中同时查看包含两种语言的内容，并从不同语种的新闻标题和故事内容中获益、了解有关当地文化的更多细节信息。

你可以同时收看英语和北印度语新闻，以两种不同的视角来切入相关媒体报道。此外，你可以轻松地与世界各地的媒体出版机构和新闻主题建立联系。

在个性化选项方面，Google News 提供了一如既往的支持。可围绕用户感兴趣的主题和各种语言，去推荐你最感兴趣的故事和主题。

这项功能已可用于 141 个国家 / 地区的 41 种语言选项的 Android / iOS 版 Google News 应用。如需激活此功能，请跳转到 App 中的语言设置选项那里进行选择。

（文中图片来自互联网）

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