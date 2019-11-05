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    Google News新功能 呈现多语言新闻内容

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日据外媒消息，Google News 团队打造了一项新功能，以便用户在同一款应用程序中，实现对来自世界各地的多种语言的当地新闻报道的汇总访问。

    Google News 公布改进多语言新闻内容
    Google News 公布改进多语言新闻内容

    在此次更新后，用户能够在 Google News 应用中同时查看包含两种语言的内容，并从不同语种的新闻标题和故事内容中获益、了解有关当地文化的更多细节信息。

    你可以同时收看英语和北印度语新闻，以两种不同的视角来切入相关媒体报道。此外，你可以轻松地与世界各地的媒体出版机构和新闻主题建立联系。

    在个性化选项方面，Google News 提供了一如既往的支持。可围绕用户感兴趣的主题和各种语言，去推荐你最感兴趣的故事和主题。

    这项功能已可用于 141 个国家 / 地区的 41 种语言选项的 Android / iOS 版 Google News 应用。如需激活此功能，请跳转到 App 中的语言设置选项那里进行选择。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7315789.html report 742 中关村在线消息：今日据外媒消息，Google News 团队打造了一项新功能，以便用户在同一款应用程序中，实现对来自世界各地的多种语言的当地新闻报道的汇总访问。Google News 公布改进多语言新闻内容在此次更新后，用户能够在 Google News 应用中同时查看包含两种语言的内容...
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