腾讯就周杰伦音乐侵权起诉网易 还原事件始末缘由

腾讯旗下的QQ音乐和网易旗下的网易云音乐是目前两款最受欢迎的音乐APP，当然两者也一直处于激烈的竞争关系。根据国内多家权威媒体报道称，腾讯就周杰伦音乐侵权诉网易，最终法院原告腾讯音乐胜诉。这则消息一经传出，瞬息间成为民众们热议的话题。



腾讯就周杰伦音乐侵权诉网易

据报道，深圳前海合作区人民法院近日宣判，网易云音乐于判决生效之日起五日内赔偿原告腾讯音乐经济损失及制止侵权的合理开支共计85万元。同时，法院驳回了腾讯音乐的其他诉讼请求。案件受理费46720元，由被告网易云音乐承担负担。



网友对此事件争论不休

腾讯就周杰伦音乐侵权诉网易时间之所以如此备受关注，其实多年以来关于QQ音乐和网易云音乐的谁更好的争论始终喋喋不休，双方均有大量的拥趸。虽然本按键已经最终宣判，但值得注意的是，该案判决书披露大量商业细节，可以为我们解读事情的来龙去脉。

原告：腾讯音乐陈述

腾讯音乐在法庭上表示，2018年3月31日，腾讯音乐对网易云音乐授权期限届满，于当天以电子邮件的形式向网易云音乐出书面通知，要求被告按照双方的约定，立即下线相关歌曲。

被告明知有关授权已经到期，却擅自伪造一张包含200首歌曲的《周杰伦热门歌曲合辑》假数字专辑，以付费售卖的形式通过其开发、经营的网易云音乐网站、网易云音乐PC客户端等多个客户端，向其用户提供。用户支付了相应费用后可以进行在线播放和下载。

更为甚者，在此过程中，被告多次通过其官方微博、网易云音乐小秘书向用户全网推送，强烈建议用户以400元/张的价格进行购买后实现终身免费收听，公然实施侵权行为，企图通过上述侵权行为实现抢占用户市场及获取不法收益。



腾讯就周杰伦音乐侵权诉网易

被告：网易云音乐回应

由于双方几年来整体上合作尚算融洽，基于双方之前几年续约的操作惯例，加之几乎同时双方就其他歌曲也陆续续约成功，综合来看，被告完全有合理的理由相信双方仍可就涉案歌曲达成续约，差异可能只在于原告涨价的幅度问题。

原告突然于2018年3月31日下午17：24通过邮件方式通知被告要求立刻下架涉案歌曲，这完全超乎被告的意料，而且当日是周六休息日，大部分工作人员不在岗，离期限届满仅几个小时，处理相关事宜的人手和时间均严重不足，从而导致本案所涉行为的出现。

综上，被告并不存在侵权的主观意图，根据双方的合作惯例及各种事实，被告完全有合理理由相信自己能够获得涉案歌曲的授权，涉案行为不应当被视为侵权行为。

网易云音乐透露数据显示，涉案歌曲属于杰威尔曲库，整个曲库约有808首歌曲，双方三年期间的授权费从870万元飙至1818万元，因此网易实为亏损。

最终，广东省深圳前海合作区人民法院宣判，被告杭州网易云音乐科技有限公司、杭州乐读科技有限公司、广州网易计算机系统有限公司于本判决生效之日起五日内赔偿原告腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司经济损失及制止侵权的合理开支共计85万元。

同时，驳回原告腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司的其他诉讼请求。案件受理费46720元，由三被告负担。

腾讯方面的其他请求包含：判令被告网易云公司、乐读公司在其开发、经营的网易云音乐官方网站主页及该网站各大客户端上发表声明向原告公开赔礼道歉、消除影响，期限不低于30天等。

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