抵不过几斤猪肉的5G套餐 为啥人人喊贵？

5G和猪肉，无论怎么看都是风马牛不相及一般的存在，但因为一个“贵”字，却将它们联系在一起。诚然，最低128元起步的5G套餐确实在一定程度上做到了“平滑过渡”。况且，按照如今的物价水平，每月少吃一顿猪肉就能享用5G套餐，为啥人人喊贵呢？



猪肉价格一飞冲天成为人们热议话题

三大运营商的5G套餐资费政策已经全面公布，几乎均在128元左右起步，并且首次推出了按照速率计费的规则。也就是说，想要“全速”5G网络，自然要花费更多钱。



中国移动5G套餐资费

最低128元看上去不高也不低，与同价位的4G套餐确实算得上“平滑过渡”。以北京移动为例，目前128元无论4G还是5G，均可以获得30GB的套餐内流量，完全相同。

如今超市里猪肉都要三四十元，稍好一些的更是达到50多元以上的价格，真是一顿排骨或红烧肉抵得上一个月的5G资费了。如果要跟蹭蹭涨价早已飞上天际的猪肉相比，5G套餐似乎也先没有这么贵了~



跟猪肉相比貌似5G也并没有那么贵了

尽管128元的价格实现与4G同步，显得比较“良心”，但是别忘了这是5G套餐的“起步价”。其实很多人都不会使用超过百元的手机套餐，每月十几元最低消费的大有人在。

如此来看，看上去不贵的5G套餐，其实也真不便宜。但事实上导致人们觉得5G套餐很贵的原因还有很多，我们大致总结了几点，看看是否说到您心里去了？

5G的需求并不迫切

任何东西无法片面定义其价格的贵贱，而在于自身价值和价格之间的权衡。之所以现在人们觉得128元起步的5G套餐“贵”了，其实根本原因在于人们目前对于5G的需求并不迫切。就好像双11虽然有些东西很便宜，但是冲动消费买回来发现用不上，也是浪费。



这些前沿的5G应用场景离我们还很远

对于目前人们的实际需求而言，如今很多地方都有WiFi覆盖，相信大部分人也只是上下班的路上进行一些简单的沟通和消遣的需求。诚然，5G的确代表了未来的大势所趋，但至少目前还没有非5G不可的应用出现，4G对于大部分来讲已然够用了。

地域消费差异悬殊

中国幅员辽阔各地消费能力差异很大，为了让全国用户达到一个统一的认知，全国首发128元的套餐更像是一个被均化后的稍高定价。这个价格对于北上广深等超一线城市的居民来讲或许“可以接受”，但对于广袤的三四五六线城市来讲，确实显得很贵了。



还没感受到提速降费5G就又来了

无论是按照民众需求和消费能力，还是在人群密度来看，5G网络的建设都要遵从大城市到小城市逐渐进行覆盖的规律。相信1-2年后，5G网络将会实现更为纵深的发展，三大运营商各地的分公司会制定更符合当地消费水平的“亲民”5G套餐。

又想骗我换5G手机？

尽管目前中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均表示用户可以无需换卡轻松开通5G服务，并且目前还在进行首批预约享受资费折扣的促销活动。但为了需求并不太迫切、价格也并不便宜的5G网络，而去换一个昂贵的5G手机，相信这搁谁也不愿意。



目前最便宜的5G手机iQOO Pro 5G（3798元）

目前最便宜的5G手机要在三四千元，华为的更贵，苹果iPhone没得选~5G手机确实越来越多且越来越便宜了，但是考虑到如今2000元价位就能上高通骁龙855的4G旗舰手机了，想要体验5G网络的成本也是蛮高的。网友大呼：又想骗我换手机，呵呵~

被“阉割”的5G网速

虽然不太想用“阉割”这个词儿来形容如今的5G网络，但确实三大运营商在这次推行5G网络时确实首次提出了“按速率付费”的新机制。最低128元的5G套餐仅仅能够享受到500Mbps的网络带宽，那么其实跟4G+网络的300Mbps貌似也没提升多少。



5G网络首次实行“按速率付费”

客观来讲，运营商按照不同速率进行付费是比较合理降低5G入门价格的措施，毕竟不是人人需要这么高的带宽。但是用户似乎并不这么想，毕竟从2G到4G都是不管用多用少都是“不限速”的，想要让用户接受这种全新的收费机制仍需要一定的接受时间。

对服务不满的宣泄

在5G套餐推出之前，人们说“携号转网就要开了，以后哪家便宜用哪家。”可事实是，三大运营商像商量好了一样打出了近乎相同的价格，在加上种种限制，如今所谓的携号转网或许也只是一纸空谈罢了。人们对5G价格的不满，更像是宣泄一种情绪。



4G“降速门”令用户感到不满

诸如新套餐降价老用户不降、4G“降速门”等事件的爆发，原本就令民众感到不满的霸道运营商如今更是被推上了舆论的风口浪尖。其实大部分人也明白5G要想价格普及还需要一定的时间，但即使不用也要吐槽两句，所以声讨5G套餐价格高的自然大有人在。

说到最后，您认为128元起步的5G套餐是贵还是便宜呢？如果您认为定价偏贵了，又是基于什么样的理由呢？不妨说出来与我们分享您。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：抵不过几斤猪肉的5G套餐 为啥人人喊贵？http://news.zol.com.cn/731/7313293.html