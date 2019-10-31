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    坚果Pro 3发布：配骁龙855 Plus 售2699元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：坚果今晚举办发布会，正式推出了坚果Pro 3手机。虽然此次坚果发布会少了老罗，但是坚果手机还会继续走下去。

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价
    坚果Pro 3手机正式发布

    外观设计上延续坚果系列硬朗方正特点

    坚果手机设计负责人方迟表示，坚果Pro 3延续了坚果系列硬朗方正的外观特点，以玻璃、金属为主要材质，同时坚果手机还坚持了纯色设计，即拥有白、绿、黑等配色。

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价
    外观设计上延续坚果系列硬朗方正特点

    除此之外，坚果Pro 3背部红色小Logo为呼吸灯设计，当收到通知时它会亮起，呼吸频率和人类一样为每分钟17次。

    值得注意的是，此前在坚果Pro 2上，罗永浩将手机指纹融入锤子手机Logo；现在坚果Pro 3将这一设计语言延续，把呼吸灯融入坚果手机Logo，既经典又实用。

    核心硬件配置，搭载骁龙855 Plus

    坚果Pro 3搭载了高通骁龙855 Plus移动平台 ，拥有8核心，7nm制程工艺，CPU单核主频最高可达 2.96GHz，同时集成了Qualcomm AI Engine。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    图片说明

    坚果Pro 3正面采用了一块6.39英寸AMOLED显示屏，分辨率为2340×1080，拥有100000:1对比度。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    坚果Pro 3正面采用了一块6.39英寸AMOLED显示屏

    这块屏幕支持DCI - P3 广色域（103.8% NTSC 色域），具备护眼模式，减少屏幕蓝光，更好的保护人眼。DC 调光、600+ nit自研阳光屏算法的加持，让坚果 Pro 3这块屏幕的综合素质表现的很不错。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    坚果Pro 3搭载4800万主摄+1300万超广角+800万长焦+500万微距后置四摄

    坚果Pro 3搭载了4800 万主摄+1300 万超广角+800 万长焦+500万微距后置四摄组合。现场坚果表示，其重写了整个相机应用。即坚果调研了超过50万张照片，并从中分析用户对拍照的真正诉求，最终确定了三个核心场景：拍世界、拍生活、拍自己。因此坚果Pro3的每个摄像头都有明确的用途和场景。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    坚果Pro 3搭载2000万高清前摄

    其中4800万像素主摄是目前很多旗舰机上都在用的索尼 IMX586 传感器，0.8um 像素尺寸，f/1.75大光圈，6p式镜头。坚果 Pro 3在4800万主摄“大底优势”下，可以获得不错的暗光拍照表现。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    4000毫安电池

    其他方面，坚果Pro 3采用了4000mAh容量电池，支持 QuickCharge 4+18W快充。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    三个存储版本可选

    另外，坚果 Pro 3还有 8GB+128GB（UFS2.1)、 8GB+256GB (UFS3.0) 以及12GB+256GB (UFS3.0) 存储版本可选。

    Smartisan UI 7.0正式亮相

    坚果Pro 3正式发布：售价
    Smartisan UI 7.0正式发布

    Smartisan UI 7.0带来了全新的UI设计与系统字体。Smartisan T黑是坚果与方正字库一起打造，还带来了智能处理符号。据介绍，由坚果手机与方正字库联合打造的Smartisan T 黑，灰度均衡、重心统一、中宫内敛、笔画清秀，是兼具人文和现代感气质的字体。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    坚果还带来了全新的效率三件套

    此外，坚果还带来了全新的效率三件套：闪念胶囊3.0、大爆炸3.0和一步3.0

    坚果Pro 3正式发布：售价
    闪念胶囊3.0

    闪念胶囊3.0在记录的基础上加入了“能干活、会干活的语音助手”功能。说出想让语助回答的问题，搜索功能会给出准确的反馈，不会反馈“这个问题我不知道”这样的窘境，帮助快速处置所遇难题。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    大爆炸3.0

    大爆炸3.0新增炸语音功能，从系统底层抓取声音，所以并不受外界声音的干扰，手机静音状态下也可以实现对声音的实时转换。大爆炸3.0还带来了炸录屏功能，把视频中的帧提取出来，这些帧可以保存、合成图、合成动画GIF图，便于制作表情包、剧情长图、字幕长图等进快速的社交分享。此外，未来还会增加AI智能选图功能，通过星级标号表明最优图，更直观的提供给用户选择。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    一步3.0

    一步3.0对分屏做了优化，同屏最多运行4个“活App”，实现多任务、多窗的呈现方式，便于进行多任务间的操作，点下便可以完成小应用到主应用的转换。

    TNT也来了

    坚果Pro 3正式发布：售价
    TNT再次回归

    TNT分享模式在公众场合下使用，如会议、演讲PPT、观影、讲课时，分享模式将更好的保护隐私不泄露，更简易更沉浸式的体验，没有dock状态栏、通知栏等复杂交互。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    TNT分享模式

    可以实现与95%的智能电视可投屏（持Miracast投屏和乐播投屏），摆脱了线缆的束缚，几乎所有的大屏设备都可以进入TNT世界。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    TNT可以实现与95%的智能电视等设备投屏

    在TNT投屏模式下，坚果手机将变为触控板，可以实现在手机上操作大屏的功能。此外，坚果 Pro 3投屏时和手机本身互不干涉，投屏时候彼此间并不干扰。

    上市时间以及售价

    坚果Pro 3正式发布：售价
    坚果Pro 3上市时间以及售价

    坚果Pro 3双11期间8GB+128GB存储版售价2699元（原价2899元），8GB+256GB存储售价2999元（原价3199元），12GB+256GB存储售价3399元（原价3599元）。今晚9点已经开售。

    坚果Pro 3正式发布：售价
    今晚9点已经开售。

    另外坚果还发布诸多配件产品，直接上图：

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价

    坚果Pro 3正式发布：售价

    在发布会最后，Smartisan OS产品经理朱海舟提到5G时表示，（坚果）5G手机明年见。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：坚果Pro 3发布：配骁龙855 Plus 售2699元起http://news.zol.com.cn/731/7313028.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7313028.html report 3637 中关村在线消息：坚果今晚举办发布会，正式推出了坚果Pro 3手机。虽然此次坚果发布会少了老罗，但是坚果手机还会继续走下去。坚果Pro 3手机正式发布外观设计上延续坚果系列硬朗方正特点坚果手机设计负责人方迟表示，坚果Pro 3延续了坚果系列硬朗方正的外观特点，以玻璃、...
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