坚果Pro 3发布：配骁龙855 Plus 售2699元起

中关村在线消息：坚果今晚举办发布会，正式推出了坚果Pro 3手机。虽然此次坚果发布会少了老罗，但是坚果手机还会继续走下去。







坚果Pro 3手机正式发布

外观设计上延续坚果系列硬朗方正特点

坚果手机设计负责人方迟表示，坚果Pro 3延续了坚果系列硬朗方正的外观特点，以玻璃、金属为主要材质，同时坚果手机还坚持了纯色设计，即拥有白、绿、黑等配色。







外观设计上延续坚果系列硬朗方正特点

除此之外，坚果Pro 3背部红色小Logo为呼吸灯设计，当收到通知时它会亮起，呼吸频率和人类一样为每分钟17次。



值得注意的是，此前在坚果Pro 2上，罗永浩将手机指纹融入锤子手机Logo；现在坚果Pro 3将这一设计语言延续，把呼吸灯融入坚果手机Logo，既经典又实用。

核心硬件配置，搭载骁龙855 Plus

坚果Pro 3搭载了高通骁龙855 Plus移动平台 ，拥有8核心，7nm制程工艺，CPU单核主频最高可达 2.96GHz，同时集成了Qualcomm AI Engine。



图片说明

坚果Pro 3正面采用了一块6.39英寸AMOLED显示屏，分辨率为2340×1080，拥有100000:1对比度。



坚果Pro 3正面采用了一块6.39英寸AMOLED显示屏

这块屏幕支持DCI - P3 广色域（103.8% NTSC 色域），具备护眼模式，减少屏幕蓝光，更好的保护人眼。DC 调光、600+ nit自研阳光屏算法的加持，让坚果 Pro 3这块屏幕的综合素质表现的很不错。



坚果Pro 3搭载4800万主摄+1300万超广角+800万长焦+500万微距后置四摄

坚果Pro 3搭载了4800 万主摄+1300 万超广角+800 万长焦+500万微距后置四摄组合。现场坚果表示，其重写了整个相机应用。即坚果调研了超过50万张照片，并从中分析用户对拍照的真正诉求，最终确定了三个核心场景：拍世界、拍生活、拍自己。因此坚果Pro3的每个摄像头都有明确的用途和场景。



坚果Pro 3搭载2000万高清前摄

其中4800万像素主摄是目前很多旗舰机上都在用的索尼 IMX586 传感器，0.8um 像素尺寸，f/1.75大光圈，6p式镜头。坚果 Pro 3在4800万主摄“大底优势”下，可以获得不错的暗光拍照表现。



4000毫安电池

其他方面，坚果Pro 3采用了4000mAh容量电池，支持 QuickCharge 4+18W快充。



三个存储版本可选

另外，坚果 Pro 3还有 8GB+128GB（UFS2.1)、 8GB+256GB (UFS3.0) 以及12GB+256GB (UFS3.0) 存储版本可选。

Smartisan UI 7.0正式亮相



Smartisan UI 7.0正式发布

Smartisan UI 7.0带来了全新的UI设计与系统字体。Smartisan T黑是坚果与方正字库一起打造，还带来了智能处理符号。据介绍，由坚果手机与方正字库联合打造的Smartisan T 黑，灰度均衡、重心统一、中宫内敛、笔画清秀，是兼具人文和现代感气质的字体。



坚果还带来了全新的效率三件套

此外，坚果还带来了全新的效率三件套：闪念胶囊3.0、大爆炸3.0和一步3.0



闪念胶囊3.0

闪念胶囊3.0在记录的基础上加入了“能干活、会干活的语音助手”功能。说出想让语助回答的问题，搜索功能会给出准确的反馈，不会反馈“这个问题我不知道”这样的窘境，帮助快速处置所遇难题。



大爆炸3.0

大爆炸3.0新增炸语音功能，从系统底层抓取声音，所以并不受外界声音的干扰，手机静音状态下也可以实现对声音的实时转换。大爆炸3.0还带来了炸录屏功能，把视频中的帧提取出来，这些帧可以保存、合成图、合成动画GIF图，便于制作表情包、剧情长图、字幕长图等进快速的社交分享。此外，未来还会增加AI智能选图功能，通过星级标号表明最优图，更直观的提供给用户选择。



一步3.0

一步3.0对分屏做了优化，同屏最多运行4个“活App”，实现多任务、多窗的呈现方式，便于进行多任务间的操作，点下便可以完成小应用到主应用的转换。

TNT也来了





TNT再次回归

TNT分享模式在公众场合下使用，如会议、演讲PPT、观影、讲课时，分享模式将更好的保护隐私不泄露，更简易更沉浸式的体验，没有dock状态栏、通知栏等复杂交互。



TNT分享模式

可以实现与95%的智能电视可投屏（持Miracast投屏和乐播投屏），摆脱了线缆的束缚，几乎所有的大屏设备都可以进入TNT世界。



TNT可以实现与95%的智能电视等设备投屏

在TNT投屏模式下，坚果手机将变为触控板，可以实现在手机上操作大屏的功能。此外，坚果 Pro 3投屏时和手机本身互不干涉，投屏时候彼此间并不干扰。

上市时间以及售价



坚果Pro 3上市时间以及售价

坚果Pro 3双11期间8GB+128GB存储版售价2699元（原价2899元），8GB+256GB存储售价2999元（原价3199元），12GB+256GB存储售价3399元（原价3599元）。今晚9点已经开售。



今晚9点已经开售。

另外坚果还发布诸多配件产品，直接上图：

























在发布会最后，Smartisan OS产品经理朱海舟提到5G时表示，（坚果）5G手机明年见。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：坚果Pro 3发布：配骁龙855 Plus 售2699元起http://news.zol.com.cn/731/7313028.html