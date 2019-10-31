中关村在线消息：北京时间10月31日消息，今天有外媒报道贾跃亭曾在提交破产申请之前，在洛杉矶购置一套价值超过2000万元的豪宅。现在，法拉第未来官方对此事进行了回应，表示贾跃亭宣布破产后购置豪宅的消息纯属谣言。





法拉第未来回应贾跃亭2000万豪宅：纯属谣言

法拉第未来公司的公关表示，由于贾跃亭目前已经提交个人破产重组申请，任何所谓的通过大宗消费或者代理人转移资产的行为都会追溯到两年前，隐瞒不报就是欺诈而直接导致重组失败，所以国外媒体的报道是严重缺乏常识的造谣。

贾跃亭在美国申请破产的消息上了头条，负责贾跃亭还债的债务小组也发表声明称贾跃亭已经偿还了30多亿美元的债务。针对这些问题，乐视网今晚发表声明，称相关还债数据只是单方面声明，要求贾跃亭履行大股东责任。



乐视在声明中表示，乐视网自 2017 年爆发经营危机以来，贾跃亭先生多次宣称保证偿还，但未有任何担保实际行动。

乐视表示，贾跃亭先生作为公司的实际控制人，应尽快承担大股东的责任：拿出切实可行的关联方债务问题处理方案，尽快缓解乐视网社会舆论压力，协助乐视网恢复声誉，改善乐视网市场经营环境，维系乐视网的持续经营能力。

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