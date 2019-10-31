三大运营商5G套餐出炉 如何选择才能最划算

中关村在线消息：今日国内三大运营商中国移动、中国联通、以及中国电信都相继推出了5G商用套餐，基本上套餐最低价格不低于128元。同时模式差别不大，都采用按速分档的策略。



中国移动5G套餐

中国移动5G套餐个人档为：128元套餐包含30GB流量和200分钟通话，198元包含60GB流量和500分钟通话，298元包含100GB流量和800分钟通话，398元包含150GB流量和1200分钟通话，598元包含300GB流量和3000分钟通话。



中国联通5G套餐

中国联通5G套餐分为129、159、199、299、399和599共计六档，其中129元套餐包含30GB流量+500分钟语音，159元套餐包含40GB流量+500分钟语音，199元套餐包含60GB流量+1000分钟语音，299元套餐包含100GB流量+1500分钟语音，399套餐包含150GB流量+2000分钟语音，599元套餐包含300GB流量+3000分钟语音。



中国电信5G资费套餐

中国电信5G资费套餐分为129元/169元/199元/239元/299元/399元/599元共计七档，套餐内流量分别为30GB/40GB/60GB/80GB/100GB/150GB/300GB，套餐内通话分别为500分钟/800分钟/10000分钟/1500分钟/2000分钟/3000分钟。

三大运营商5G套餐如何选



当前三大运营商公布的5G套餐，在价格体系上几乎无差异，中国联通和中国电信起价为129元，而中国移动则从128元起步。同时三家运营商同价位档5G套餐包含的流量和通话时长相差也不大，如三家运营商最低套餐所包含流量都是30GB，差别只是在通话时长，就现在都是即时通讯APP为王的业态下，通话时长本身已经略显鸡肋。

另外，三家运营商为吸引用户还针对5G套餐用户推出了诸多附加产品。如中国电信推出天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR、天翼云电脑和天翼云盘五大5G应用；中国联通推出VR、 4K超清、AR、视频彩铃等5G视频会员特权，以及沃阅读、沃音乐等音乐/阅读特权。

因此，用户在选择5G套餐时主要考虑的是“同价位下谁能提供更快网速+谁能赠送更多附加产品”这两个因素。

下面干货来了：中国移动为例，它提供了5G基础、5G优享以及5G极速三种速率，它们分别对应300Mbps、500Mbps和1Gbps，其个人版套餐198以下为5G优享速率（500Mbps），298及其以上为5G极速速率（1Gbps）。家庭套餐只有369以上为5G极速速率。

中国联通也根据不同的资费区分了速率，其中299元档位以上的套餐才能使用1Gbps的下行速度，两档基础套餐只能使用500Mbps。不过遗憾的是，当前并没有查询到中国电信的官方速率情况。

也就是说，就个人5G套餐而言，299是一个门槛，299以下三家运营商随便选，至于299以上联通的性价比较高一些。

但是这也从另一方面表现出，当前三大运营商在5G资费上并没有拉开真正的差距，对于用户而言，若想体验到真正的5G业务（享受1Gbps的左右的峰值下载速率），则只能够选择部分家庭套餐和或者是高价位的5G套餐。



5G网络有了，资费来了，那么5G终端怎么选

当先市场上推出5G手机的厂商并不多，仅有华为、vivo、三星、中兴等少数几家厂商。而华为和vivo则是在产品丰富度和价位覆盖上表现最好的两家厂商。

如vivo方面已经有iQOO Pro 5G与vivo NEX 3 5G这两款机型在出售。并且vivo在多天线侧边分布、天线解耦合、5G手机3D堆叠设计、均热板散热技术等手机设计方案也得到了行业认可以及用户关注。



vivo NEX 3 5G配置一览

本着性价比的原则出发，当4G手机用户在更换5G手机时，更推荐vivo NEX 3 5G。因为vivo NEX 3 5G采用了6.89英寸无界瀑布屏，配合前置升降摄像头带来99.6%的屏占比；搭载骁龙855Plus处理器，以及搭载的UFS 3.0高速闪存；后置三摄的搭配为——6400万级超高像素主摄+1300万像素广角微距+1300万像素长焦；最后是4500毫安电池，以及44W超快闪充。



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价格方面，vivo NEX 3 5G是当前5G旗舰手机中售价较低的，为5698元起。临近“双11”优惠活动自然少不了。vivo官网显示，活动期间有24期免息和赠送蓝牙耳机优惠。

写在最后

5G商用套餐的正式发布，标志中国5G开始普及。虽然当前5G网络在覆盖度上以及资费上并没有太贴合用户的预期，但这是一个有国家支持、运营商跟进、移动终端厂商助力三方协作共同推进才能完成的事。

另外，5G商用套餐的推出，对于华为、vivo等头部终端厂商意义非凡。因为这将极大调动消费者对于5G终端设备的消费需求，同样这也是终端厂商加大投入产品的研发力度，以及创新的原动力。

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