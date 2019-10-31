一文看懂三大运营商5G套餐：最高869元 按速分档

中关村在线消息：今日国内三大运营商都推出了5G商用套餐，基本上套餐最低价格不低于128元，同时模式差别不大，都采用按速分档的策略。

中国移动5G套餐分为五个档，最低128元

中国移动的5G套餐分为个人版和家庭版，各分五档。



中国移动5G套餐分为五个档

个人档为：128元套餐包含30GB流量和200分钟通话，198元包含60GB流量和500分钟通话，298元包含100GB流量和800分钟通话，398元包含150GB流量和1200分钟通话，598元包含300GB流量和3000分钟通话。

家庭档为：169/269/369/569/869元，流量分别有30/60/100/150/300GB，此外还附赠100/200/300/500/1000M宽带，语音最低500分钟最高3000分钟，其中169/269只能享受5G优享服务，269套餐以上可以享受5G极速服务。

需要注意的是，中国移动5G套餐为老用户提供有7折优惠即89.6元/月起，为期半年。

另外，5G基础服务5G上网速度限制在300Mbps，5G优享服务5G上网速度限制在500Mbps，5G极速服务5G上网速度限制在1Gbps。

中国电信为七个档，最低129元



中国电信为七个档

电信的5G套餐共分7个，售价分别为129元/169元/199元/239元/299元/399元/599元，套餐内流量分别为30GB/40GB/60GB/80GB/100GB/150GB/300GB，套餐内通话分别为500分钟/800分钟/10000分钟/1500分钟/2000分钟/3000分钟。



注意事项：电信3年以上老用户可享7折优惠，3年以下老用户可享8折优惠。

另外，中国电信5G套餐，每月月末2日不支持办理，其中非4G用户暂不支持办理5G套餐。

中国联通5G套餐正式上线，最低129元



中国联通5G套餐正式上线

中国联通5G套餐分为129、159、199、299、399和599共计六档，其中129元套餐包含30GB流量+500分钟语音，159元套餐包含40GB流量+500分钟语音，199元套餐包含60GB流量+1000分钟语音，299元套餐包含100GB流量+1500分钟语音，399套餐包含150GB流量+2000分钟语音，599元套餐包含300GB流量+3000分钟语音。



套餐外国内流量3元/GB，国内语音每分钟0.15元，短信彩信0.1元/条。

需要注意：联通5G套餐有流量封顶限制。当月套餐外流量消费600元封顶，封顶费用包含按套餐外资费收取的上网流量费，不含用户订购的各种流量包费用。当月套餐外流量消费达到峰顶值600元则暂停当月上网服务，次月自动开通。

此外，上述套餐可办理2张副卡，10元/张/月。

运营商套餐如何选 不能只看最低价



三大运营商此次公布的5G套餐来看，起价格体系几乎是没有差异，中国联通和中国电信为129元起步，而中国移动则从128元起步。



同时三家运营商同价位档5G套餐包含的流量和通话相差也不大，如三家运营商最低套餐所包含流量都是30GB，差别只是在通话时长，问题是现在都是即时通讯APP为王的当先，通话时长已经是略显鸡肋。

所以在选择谭灿是，只能是顶住网速这一项来判断，即对比三家运营商相同价格段位上，谁能提供更快网速。

除此之外，三家运营商还针对5G套餐用户推出了诸多附加产品，这也是在选择谭灿是所考虑的。如中国电信推出天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR、天翼云电脑和天翼云盘五大5G应用；中国联通推出VR、 4K超清、AR、视频彩铃等5G视频会员特权，以及沃阅读、沃音乐等音乐/阅读特权。

俗话说，苍蝇肉也是肉。在对比三家运营商相同价格段位上，谁能提供更快网速+谁能赠送更多附加产品，就是当前用户在选择5G套餐时的重要参考。

写在最后

最新消息显示，当前共有50个城市入选5G首批开通城市名单，即北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都等。

在5G基站的覆盖上，工信部副部长陈肇雄表示，5G商用进程加快，北京、上海、广州、杭州等城市城区已实现连片覆盖，预计年底，全国将开通5G基站超过13万座。

以中移动在北京为例，目前中国移动累计建设安装超过个5000个5G基站，主要集中在除南四环以外的五环内核心地区及郊区县城区域。

因此，在考虑到4G成熟度、覆盖度以及资费等情况下，目前5G套餐并不适合大多数用户，特别是当前5G设备价格高以及个选择范围窄的情况下，用户还需要观望。

（文中图片来自互联网）

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