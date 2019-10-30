中关村在线消息：10月30日，在支付宝“新商业新生态”大会上，支付宝宣布将从政策、创新、能力、人才与大阿里生态打通等五方面入手，要帮助行业内1000家支付服务商完成数字化转型。支付宝方面还表示，服务商政策将持续迭代，打通阿里系服务商生态，并不断升级和推出服务商和商家所需的各类数字化经营能力和产品。



临近双11服务商迎来甜蜜负担：商家为用花呗要求接入支付宝

支付宝行业支付事业部总经理叶国晖认为，移动支付是线下数字经济的重要入口，以支付为起点的全域、全链路数字化经营是必然趋势。支付宝希望帮助服务商生态伙伴升级产品、运营等能力，从而把握住数字经济发展的红利。

在移动支付领域，服务商是支付平台与商户之间的“中间角色”，借助平台能力帮助商家接入支付及提供运营、营销等其他增值服务。据行业人士透露，目前市场上活跃的支付服务商近万家，但整体收入来源仍以支付差额返佣为主，模式单一。“移动支付已经从跑马圈地进入到了纵深连接阶段，服务商随着市场变化都在寻求新商机，但9成以上都面临转型难题”。

一位行业头部服务商向记者表示，在支付功能之外，现在商家客户都在关心营销系统、数字会员，这对服务商来说意味着更多的产品能力和更高的成本支出。“现在做扫码服务商和做科技公司一样，要投入上百人的研发团队，加上运营和商务拓展，要达到日均交易100万笔的规模可能需要3000多万的成本支出，转型需要的资金压力巨大”，而据了解，目前市场上大部分服务商自建技术能力有限，且整体盈利情况也进入了增长放缓期。

支付宝方面表示，在原有的支付返佣、IoT餐饮行业激励政策外，支付宝将试点卡券营销的现金与流量激励，在稳定服务商收入同时，提供新生意机会；将开设支付宝大学，与淘宝大学、1对1服务助手等通过培训，为服务商提供战略、管理、执行指导。

值得一提的是，随着支付宝小程序与天猫、淘宝、高德、阿里云、钉钉等打通，整个阿里系服务商生态也有望进一步打通。支付宝将联合阿里巴巴30+产品、技术、能力为支付服务商提供数字化转型支撑、与大阿里生态的生意机会。集合阿里巴巴商业操作系统也被外界认为是支付宝开放生态一大竞争优势。

临近双11，每天满负荷运转成了云纵集团“甜蜜的负担”：“我们是支付宝的服务商，背后的阿里大生态可以给我们带来很多生意机会。双11期间，光是消化商家要求开通花呗的需求，就让我们不得不临时增加人手。”云纵集团相关负责人牧月介绍，双11期间，在很多三四线甚至五六线城市，要求开通支付宝的商家大幅增多，问及原因的时候，多数商家都表示因为消费者对于使用花呗支付有需求。据不完全统计，几家支付宝ISV的平均数据显示为了更好的满足消费者需求，促进成交，要求开通花呗收款功能的商家，比日常增加了8成。

叶国晖表示，支付宝内部已经给整个计划定下了KPI，力争实现“百、千、万”目标，即打造100个数字化经营服务标杆样本，助力1000家服务商伙伴实现转型升级，培养10000名数字化经营人才。

今年以来，支付宝频频向服务商群体释放政策利好。今年9月，支付宝公布了面向IoT服务商开放式合作计划，此前更投资10亿用于小程序生态扶持。会上支付宝还透露了其面向B端最新能力“轻会员”进展，上线一月吸引2500个商家加入，会员拉新率提升50%，对服务商及商家来说，数字化经营赋能成效显著。

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