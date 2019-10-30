中关村在线消息：今日据外媒体消息，NTT DoCoMo宣布，随着4G普及化带来的市场变化以及运营商将资源集中到5G上，NTT DoCoMo预计2026年3月底正式停止i-mode以及FOMA 3G服务。







日本将于2026年3月底结束i-mode及FOMA服务

目前NTT DoCoMo已经停止开放用户新办FOMA语音以及i-mode方案，预计将于2020年3月底不再接受新办FOMA数据方案，不过i-mode以及FOMA还是会持续为现有客户提供服务至2026年3月底。



i-mode被称之为移动互联网的鼻祖，这是一种供用户通过手机使用互联网服务的无线通信技术。

该技术由日本NTT DoCoMo公司开发并以分组数据传输技术为基础，用户可以据此使用自己的手机访问互联网以及收发电子邮件和浏览一些其他信息。

i-mode曾经是全世界最大的无线通讯服务，在2006年获得了吉尼斯世界纪录认证，后来随着3G及智能手机的普及，i-mode与一般网页无法兼容的特性使得用户数量逐渐下降，走向没落。

（文中图片来自互联网）

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