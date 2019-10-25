    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    realme手机realme Q（4GB/64GB/全网通）

    realme Q特别版开启预约 骁龙712+四摄 1098元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据realme手机官方消息，realme Q幻境白特别版今日已正式开启预约，售价相比于普通版上涨百元，起售价为1098元（4GB+64GB）。

    realme Q特别版开启预约 骁龙712+四摄 1098元起
    realme Q幻境白特别版开启预约

    realme Q幻境白特别版与其他版本保持一致，正面采用一块6.3英寸水滴显示屏，并且屏幕边框控制的不错。特别版的背部设计取消了类似钻石切割式的纹理，而是采用了一种幻彩的渐变色效果。

    realme Q特别版开启预约 骁龙712+四摄 1098元起
    realme Q幻境白特别版配置不变

    配置方面，realme Q幻境白特别版搭载了高通骁龙712处理器，共提供4GB/6GB+64GB、8GB+128GB三种存储组合可选，机身内置4045mAh电池，并支持VOOC 3.0闪充，后置相机采用4800万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深镜头的四摄组合。

    价格方面，realme Q幻境白特别版4GB+64GB版售价为1098元、6GB+64GB版售价为1298元、8GB+128GB版售价为1598元，将于11月1日零点正式在全平台开售。

    （本文图片来自网络）

    realme Q（4GB/64GB/全网通） 骁龙712，后置主摄4800万，20W快充，超级夜景

    realme Q（4GB/64GB/全网通） 骁龙712，后置主摄4800万，20W快充，超级夜景

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 1098元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme Q特别版开启预约 骁龙712+四摄 1098元起http://news.zol.com.cn/730/7305923.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7305923.html report 850 中关村在线消息：据realme手机官方消息，realme Q幻境白特别版今日已正式开启预约，售价相比于普通版上涨百元，起售价为1098元（4GB+64GB）。realme Q幻境白特别版开启预约realme Q幻境白特别版与其他版本保持一致，正面采用一块6.3英寸水滴显示屏，并且屏幕边框控制的不...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：realme Q特别版开启预约
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    realme Q相关文章

    4800万四摄+骁龙712仅售998：越级realme Q评测realme Q 手机新品发布会realme Q售价将低于一千元 骁龙712+4800万四摄

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错