realme Q特别版开启预约 骁龙712+四摄 1098元起

中关村在线消息：据realme手机官方消息，realme Q幻境白特别版今日已正式开启预约，售价相比于普通版上涨百元，起售价为1098元（4GB+64GB）。



realme Q幻境白特别版开启预约

realme Q幻境白特别版与其他版本保持一致，正面采用一块6.3英寸水滴显示屏，并且屏幕边框控制的不错。特别版的背部设计取消了类似钻石切割式的纹理，而是采用了一种幻彩的渐变色效果。



realme Q幻境白特别版配置不变

配置方面，realme Q幻境白特别版搭载了高通骁龙712处理器，共提供4GB/6GB+64GB、8GB+128GB三种存储组合可选，机身内置4045mAh电池，并支持VOOC 3.0闪充，后置相机采用4800万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深镜头的四摄组合。

价格方面，realme Q幻境白特别版4GB+64GB版售价为1098元、6GB+64GB版售价为1298元、8GB+128GB版售价为1598元，将于11月1日零点正式在全平台开售。



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