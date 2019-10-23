一文读懂华为5G新品发布会：Mate X售价16999元

中关村在线消息：10月23日，华为于今天下午举行的“5G终端及全场景发布会”上，继发布华为Mate 30/Pro 5G、华为Mate X 5G折叠屏手机、华为VR Glass、华为手环4、华为Watch GT 42mm版本等多款新品。

现在让我们来一起回顾一下本次新品发布会。

华为Mate 30系列5G版正式发售



华为Mate 30 5G版售价

Mate 30系列5G旗舰最先亮相，作为第二代5G智能手机，Mate 30 5G系列搭载5G SoC芯片组，支持NSA/SA双模5G网络内置14根5G天线，支持7个5G频段，并且同时支持5G/4G双卡双待。



核心硬件方面：华为Mate30采用6.62英寸全面屏，华为Mate30 Pro采用6.53英寸环幕屏，刘海更小，接近90°的侧边曲面屏获得更大视野。



Mate30 Pro 5G版售价



Mate30 Pro 5G版的纪念版售价



华为Mate30 RS保时捷设计售价

两款机型都搭载麒麟990 5G芯片，基于7nm+ EUV工艺打造。麒麟990芯片采用CPU三档能效架构，最高主频可达2.86GHz；搭载新一代GPU Turbo，性能提升60%；集成NPU双大核+NPU微核架构；Erofs文件读取提升20%。



价格方面和上市信息：

华为Mate30 5G全网通8GB+128GB版售价4999元；

华为Mate30 5G全网通8GB+256GB版售价5499元；

Mate30 Pro 5G全网通8GB+256GB版售价6899元；

Mate30 Pro 5G全网通8GB+512GB版售价7899元。

两款新机12月23日18:08开启预售，10月1日10:08正式开售。

另外，华为Mate30 RS保时捷设计（5G全网通12GB+512GB）12999元，11月10日10:08分正式开售。

华为Mate X售价正式揭晓

华为Mate X可以说是本场发布会上最亮眼明星，除了外观设计上有很想吸引力外，更多的是华为正式揭晓了该机售价为16999元。

外观设计上：华为Mate X采用折叠屏设计，即折叠时主屏为6.6英寸的折叠手机（背面屏幕为6.38英寸），展开后，秒变8英寸“平板电脑”，最薄处厚度仅5.4毫米。而且创新的鹰翼式折叠屏零开孔、零挖槽，带来浑然一体的广阔视野。

华为表示，为了实现折叠屏设计采用了双层聚酰亚胺结构，强度提升40%。

拍照方面：华为Mate X为后置四摄，分别为4000万像素超感光主摄、800万像素长焦镜头、16000超广角镜头、3D深感摄像头。最高支持ISO 204800、45倍变焦范围（3倍光学、30倍数码变焦）、2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

网络支持上，华为Mate X 5G可以同时支持SA和NSA两种组网方式，支持5G+4G双卡双待。4500mAh大电池配合华为SuperCharge 55W超级快充技术，30分钟即可充电85%

值得一提的是，这次上市的Mate X是搭载麒麟980处理器版本，不过华为还准备了一款搭载麒麟990 5G芯片的Mate Xs，但是需要等到明年3月才会上市。

价格和上市时间，华为Mate X售价16999元（8GB+512GB），11月15日10：08分华为商城限量销售。首次保外维修屏幕享受五折优惠，同时提供2699元碎屏宝。

华为VR Glass正式发布，售价2999元

华为VR Glass整机佩戴重量仅166g、镜筒厚度26.6mm，镜腿还支持折叠。而且在佩戴时可为用户提供0~700度近视范围内调节，55~71mm瞳距自适应。另外透气遮光面罩的加入是的佩戴更舒适。

核心参数方面，眼镜提供3200x1600分辨率，PPI高达1058，90度视场角，70/90Hz刷新率，支持3D音效、IMAX巨幕、VR手机投屏，内容资源方面提供3万小时VR视频、3大VR直播平台、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏（6DoF自由度）等。

华为还指出VR Glass还支持连接手机和电脑使用，并且还支持VR云游戏。

售价和上市时间上，华为VR Glass售价为2999元，将于12月开售。

华为Watch GT 2的42mm版来了，有三款供用户选择





华为Watch GT 2的42mm版本终于来了，该产品搭载麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准，可实现超高速蓝牙数据传输，拥有智能节电算法2.0以实现智能节电；华为Watch GT 2拥有扬声器和麦克风等元件，用户可通过智能手表进行蓝牙通话，同时华为Watch GT 2内置存储空间也获升级，最多可以存储200首歌曲。

续航方面，42毫米款续航达1周；其他方面，华为Watch GT 2新增了多种运动模式，同时支持水下监测、科学睡眠等功能。

售价和上市时间：华为Watch GT 2的42mm版本又分为运动款、时尚款和雅致款三个版本，售价分别是1388元、1588元和1888元，将于11月1日预售，11月11日正式开售。



华为手环4发布，售价为199元

华为手环4配备一块0.96寸TFT炫彩大屏，支持全触控操作。同时，新增表盘市场功能，用户可随时更换海量潮流表盘，享受更为出色的视觉体验。

在表带上，有赤茶橘、樱语粉、曜石黑三款颜色可选，适合各年龄段的用户佩戴。

此外，手环4支持9种运动模式，可以随时对血氧以及心率进行检测。

售价和上市时间上，华为手环4售价为199元，10月23日开始预售，11月1日正式开售。

5G随行WiFi/Pro





华为发布了全球首款5G双模全网通随行WiFi。华为介绍，5G随行WiFi系列内置巴龙5000芯片，可以将5G信号转换为高速WiFi，让非5G的手机、平板、笔记本电脑等享受到高速。

网络上支持NSA/SA 5G双模，Type-C连接速度达到1.65Gbps，WiFi连接速度为867Mbps。Pro版内置8000mAh大容量电池，40W华为超级快充，支持22.5W对外有线充电和15W反向充电。

另外，华为5G随行WiFi系列支持AI高铁模式，通信算法融合AI技术，智能预测并提前切换高铁沿线更好的信号，保证信号的稳定性。用户在游戏时可开启游戏模式，显著降低手游延迟、卡顿高达30%。

不过遗憾的是，华为仅表示5G双模全网通随行WiFi将在12月份上市，价格暂未公布。

华为首款单芯全模5G工业模组售999元

华为首款单芯全模5G工业模组售999元

华为介绍，MH5000是首款单芯多模5G工业模组，实现了2G/3G/4G/5G网络全兼容，支持5G SA/NSA双模，上行速率可达230Mbps，下行速率可达2Gbps。



同时华为MH5000 5G工业模组内置了高性能CPU核心，双核A73性能远超友商的产品，可以说是买基带送CPU了，降低了系统复杂度，缩短了开发周期。

安全性方面，华为MH5000 5G工业模组支持TrustZone微内核，实现了硬核安全、启动安全、存储安全及加密安全。

此外，华为MH5000 5G工业模组支持了多达18种硬件接口类型，支持控制器、传感器、存储器、蓝牙、WiFi、GNSS等丰富应用。

最后是售价，华为MH5000 5G工业模组仅售999元，10月23日正式开卖。

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