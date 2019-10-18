早报：传Win10X明年4月发 微信群聊上线接龙表格

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微信一直在完善着自己的使用体验，近期他们上线了“接龙”功能。



微信群聊现上线接龙表格功能 家长有福了





微信上线了一项新功能：接龙表格。当对方发来的接龙邀请的时候，会出现一个“查看接龙”的提示，用户点击进入后，可添加自己的地址、手机号、日期等，这简直是聚餐、团建党的福音呀。也有网友表示：这个功能最适合家长群。

iPhone 11今年的大卖，也让分析师们对明年的iPhone 11S充满了期待。



分析师看好iPhone 11S 皆因苹果走在正确的路上





全球知名证劵公司Wedbush分析师Dan Ives发布了最新分析报告，证实了近期有关iPhone销量乐观的消息。Wedbush还分析了2020年即将面世的iPhone。Ives指出，苹果将在2020年发布四款iPhone机型，均支持5G网络、运动控制与后置3D感应系统。

Facbook旗下的数字货币Libra依旧生死未卜，完全要看其是否满足监管标准。



欧洲央行无意封杀Libra 但要满足最高监管标准





据外媒报道，欧洲央行（ECB）执行委员会成员贝诺特·科尔（Benoit Coeure）今日表示，全球金融监管机构没有计划禁止Facebook Libra（天秤币）或其他“稳定币”，但这些由官方货币支持的数字加密货币必须要符合最高监管标准。

搜狐提出私有化提议之后，畅游也是在一直考虑之中，现在他们可能



传畅游成立特别委员会 评估公司私有化





据外媒报道，畅游近日宣布公司董事会已成立一个特别独立委员会，以审查和评估审查公司董事会之前从搜狐公司收到的私有化提议。搜狐预期畅游董事会将成立一个由独立董事组成的特别委员会对搜狐提议的交易进行考量，在外部财务顾问和法律顾问的协助下审议搜狐的要约，并代表畅游同搜狐进行谈判。

此前微软秋季发布会上公布的新系统Windows 10X，发布时间现在流出了。

传Win10X正式版明年4月发 随20H1一起





据外媒Windows Central爆料，Windows 10X系统将随Windows 10 20H1正式版一同发布，也就是在明年4月份推出。不过搭载Windows 10X的Surface Neo将在2020年圣诞假期发售。

特斯拉上海超级工厂近期的消息开始增多，意味着全面投产即将开始。



特斯拉上海超级工厂通电 投产进入冲刺阶段





作为上海有史以来规模最大的外资制造业项目，特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来又一重要里程节点——为该工厂生产运营供应电能的220千伏电力配套项目首条线路正式送电，标志整个特斯拉超级工厂项目进入投产前的冲刺阶段。

各地完善5G设施的步伐远比人们想象中的要快，广州作为全国重要城市，自然不例外。



广州年内建成2万座5G基站 重点区域信号全覆盖





据央视新闻报道，广州计划全市年内至少建成5G基站2万座，实现交通枢纽、产业园区和市区商业核心等重点热点区域的5G信号覆盖。按照规划，到2021年，广州市5G基站将达到6.5万座，实现主城区5G网络连续覆盖。预计到2021年相关产业的产值将超过8000亿元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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