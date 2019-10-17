《被点亮的星球》优酷10月24日全网首播

中关村在线消息：由优酷与国家地理、云集将来联合出品，携手沃尔沃XC90独家呈现的自然类纪录片《被点亮的星球》首映礼暨优酷开播发布会今日在京举办。





《被点亮的星球》由奥斯卡提名影片《黑天鹅》导演达伦・阿伦诺夫斯基跨界执导，从太空视角出发，记录地球过去20亿年中真实发生的生命传奇。该片制作历时3年之久，总投资8亿元。

《被点亮的星球》足迹遍布6个大洲，45个国家，195个地方，从地洞到太空空间站，从俄罗斯堪察加半岛、冰岛瓦特纳冰川、美国新墨西哥州龙舌兰洞到中国黄河小浪底等地区，拍摄跨越赤道、极地、草原、雨林、大海，上天入地堪称浩瀚史诗。

同时，纪录片包含了天文学、人类学、生物学、化学和物理学等学科，多维度、全方位地展现地球各种动、植物身上令人难以置信的生命奇迹，让观众更加了解人类赖以生存的星球。





《被点亮的星球》不仅邀请到国际钢琴大师兼沃尔沃汽车全球品牌体验大使郎朗和实力派女演员万茜担任星球主讲人，还力邀了国内极具号召力的意见领袖倾情助阵，以明星观察员的身份，与观众一起探索、感受、分享关于生命和宇宙的解读与思考。

《被点亮的星球》从10月24日起，每周四晚优酷全网独播，东方卫视同步更新。第一期将带领观众一起感受“会呼吸”的地球，揭秘亚马逊热带雨林中的奥秘。

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