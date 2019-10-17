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    三星平板电脑三星 Galaxy Tab S6 4G(6GB/128GB)

    三星Galaxy TAB S6正式开售 起售价5099元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据三星GALAXY盖乐世官微消息，曾在Galaxy Note 10系列发布会同期登场的Galaxy Tab S6今日已正式在国内开售，售价为5099元起。

    三星Galaxy TAB S6正式开售 起售价5099元
    三星Galaxy Tab S6国行版开售

    据了解，三星Galaxy Tab S6正面采用了一块10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，并支持并屏下指纹技术，这也是全球首款配备屏下指纹的平板设备。

    三星Galaxy TAB S6正式开售 起售价5099元
    三星Galaxy Tab S6支持S-Pen无线充电

    核心配置方面，三星Galaxy Tab S6搭载了高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高8GB+256GB存储组合。机身内置7040mAh的电池，并且支持反向无线充电，可随时为S-Pen手写笔补充电量。

    三星Galaxy TAB S6正式开售 起售价5099元
    三星Galaxy Tab S6可随时切换办公模式

    其他方面，该机还采用了USB Type-C接口，并支持三星的DeX模式，支持最多20个同屏应用窗口，配合键盘保护壳即可变身为办公电脑。

    值得注意的是，前段时间还有一款支持5G网络的Galaxy Tab S6型号已通过了蓝牙和Wi-Fi的认证，预计很快将会正式亮相，这将是全球首款支持5G网络的平板产品。

    （本文图片来自网络）

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