闲置电脑也能赚钱？「BOINC算力地球」借区块链技术扩大共享算力

阎研希望在未来三到五年内，将BOINC平台的算力规模扩大到目前的四倍，这相当于目前阿里云两个大型机房的算力规模。





你可曾想过，未来有一天你可以利用自己闲置的电脑来赚钱，同时还能为科研项目作出贡献，甚至突破太空，寻找地外文明……

近日，Odaily星球日报接触了一个名为“BOINC算力地球”的有趣项目，他们宣称要“突破太空”，“突破生命”，让普通的个人电脑也能和外星文明实现“第五类接触”。

看到这里很多人可能会好奇，BOINC算力地球葫芦里究竟在卖什么药？

每年为科研项目贡献价值 5,000万美金的算力

其实，BOINC算力地球是一个聚合了全球大量C端用户算力资源的平台，以众包分发匹配的方式为世界各地研究者提供算力支持。

简单点说就是，当你的电脑闲置时，它会自动调用个人电脑闲置的 CPU 和 GPU 的计算能力，完成一些科学项目的计算。

目前，BOINC 平台遍布于全世界一百余个国家，已在数学、医学、天文学、气象学等各个领域为科研人员提供算力支持。

其实BOINC并不是一个刚刚进入人们视野的分布式计算平台，它的成立背景可以追溯到 2002 年。加州大学伯克利分校网格计算研究领域著名科学家 David Anderson 是 BOINC 平台的发起人，他发起 BOINC 的初衷就是利用个人计算机的闲散算力为旨在“寻找地外文明”的科研项目SETI@home的研究做贡献，为科学家提供算力支持。。

例如，使用 BOINC 的早期项目之一是来自牛津大学的 Climateprediction.net。该项目使用 BOINC 的算力来预测未来 100 年全球气候变化。在此之前由于算力缺乏，该项目一直停滞不前。

截至今日， BOINC 已经为超过一百个横跨数学、医学、天文学、气象学等领域的世界顶尖科研项目提供算力支持，其中比较出名的包括 SETI@home（搜寻外星文明发出的无线电信号），Einstein@home（寻找引力波存在的证据）等项目。



BOINC 前十大流行科学计算项目 (数据来源: boincstats.com 时间为 2019/6/17)

值得注意的是，从 2002 年到现在17年的时间里，BOINC一直是以公益平台的形式存在的。来自全球各地志愿者的个人电脑无偿地给这个平台贡献闲置算力。截至 2019 年 3 月，全球范围内已经有超过 440 万的志愿用户加入BOINC 平台，日活用户大约 15 万人，日活的主机大约 60 万台，他们贡献出了大概 30 PFLOPS 的算力。

那么，30 PFLOPS 是什么概念呢？

今天我们在亚马逊的 AWS 服务器上采购同体量的算力，一年的租金为大约 5,000 万美金，也就是说来自全球一百多个国家和地区的志愿者，每年自发地为这些科学家的科研项目捐献了等值 5,000 万美金的算力。

前百度高管加盟，核心团队全面升级

此前，BOINC 平台的用户主要由志愿者组成，无偿地为科研项目提供算力贡献。近年来，BOINC 平台面临着增长困境——其用户的增长速度远不及全球数据的增长速度。

今年5月份，BOINC算力地球的创始团队试图将新的模式引入 BOINC 平台，在产品、用户增长以及商业化等层面都做了不同程度的探索。

在产品层面，BOINC算力地球使得操作流程对用户来说更清晰。用户只需打开BOINC算力地球的官网，下载 BOINC 客户端，安装后就进行添加项目，用户的手机和电脑闲置的时候自动下载计算任务，计算完成后把结果传回去，就可以得到它的积分。在未来， BOINC算力地球将进一步简化操作过程，让用户更便利地使用客户端。

在用户增长方面，BOINC算力地球要扩大中国市场。今天中国的智能手机已经有大约 20 亿部，占到全球的20% 到30%。但是 BOINC 平台上来自中国的算力不到 3%。因此，BOINC算力地球认为，着眼于中国市场，对用户进行激励与引导，能够让 BOINC 平台的算力实现一个很大体量的增长。

为更好地落地对 BOINC 的一系列改造计划，BOINC算力地球在近期还进行了一场核心团队的全面升级。

前百度副总裁王湛出任算力地球战略总顾问，负责整体方向把控与指导，以及资源调度。王湛于1999 年毕业于北京大学，2000 年至 2016 年任职百度，作为公司级战略协同和执行总负责人，负责跨体系业务协同工作的推进、战略执行的监督与管理、及公司跨体系对外战略合作的推动。

前百度贴吧副总经理阎研出任算力地球 CEO。阎研 2006 年加入百度商业产品部，2011 年任百度游戏事业部总经理，将平台带至市场前三名。2015 年加入百度贴吧，任副总经理，负责贴吧全线产品技术工作。

此次核心团队升级，直接为算力地球在云计算、算力基础设施、商业航天、公益科研等几大应用服务场景中打开了新的思路。

阎研在近日接受 Odaily星球日报的采访时透露到自己加入 BOINC算力地球一方面是为了帮助 BOINC算力地球拓展商业化道路，另一方面也是为了实现自己在学生时代的梦想：“我在学生时代就知道用闲置算力寻找外星人这件事，但是当时我家里以及学校的电脑还无法连接到互联网，虽然很想加入，但是苦于找不到门路。所以后来在遇到 BOINC算力地球这个项目时就毫不犹豫的加入了，我的同学听说我加入了这个项目也都挺羡慕我的。”

引入通证经济以实现用户增长

BOINC算力地球试图引入通证经济，奖励现有的算力贡献者，吸引更多愿意为赚取代币而贡献闲置算力的用户，从而实现算力的增长。

根据阎研的介绍，目前，BOINC 平台用积分（credit）衡量个人计算机的贡献度。

用户在完成每一项科研 任务时都可以为自己的账户累计积分，并可以公开查询积分排行榜。然而，由于现有的积分只有象征意义没有交换价值导致 BOINC 的新用户群增长较为缓慢，老用户也或多或少存在流失。

另外， BOINC 上不同项目之间的账户是彼此独立的，用户在为多个科研项目提供算力时需要重复生成账户，操作体验十分不便。当前各个项目的积分计算规则也各有不同，这导致 BOINC 有的积分体系对于衡量用户的算力贡献有失公允。积分体系不统一，且积分缺乏交换价值导致了 BOINC 整个网络用户及算力规模的止步不前。

所以 BOINC 算力地球设计了自己的代币经济模型以激励提供算力贡献的用户，从而促进用户增长。目前代币还未公开发行。

“现在为 BOINC 平台提供算力的用户会得到相应的积分（credit）作为奖励，未来等我们的代币经济模型正式公布的时候，这些积分将会以相应的规则兑换为等值的代币，代币本身是有价值的，以此来激励个人用户为 BOINC算力地球贡献算力。”阎研向 Odaily星球日报表示道。

阎研认为，虽然 BOINC 此前是一个公益性质的平台，但是光靠做公益带给人们精神上的满足是远远不够的，还需要经济激励来实现更显著的用户增长。代币奖励将激励更多用户加入BOINC算力地球社区，让用户的闲置计算资源被用于计算有意义的任务并获得相应的经济报酬。

在代币经济模型的基础上，阎研希望在未来三到五年内，将 BOINC 平台的算力规模扩大到目前的四倍，“未来我们还是围绕扩大算力规模这一点制定发展规划，现在平台大概有 60 万台主机，未来希望扩大到四倍，这个体量将达到阿里云两个大型机房的算力规模。”

“我们最大的优势就是成本低”

在工业时代，通常以用电量等指标衡量地方经济发展水平。进入数字经济时代，“用云量”将与数字经济规模显著正相关;可以通过计算用云的数量，来衡量一个地方的经济发展程度。

在云端用人工智能分析大数据，云计算、人工智能和大数据“三驾马车”中，云计算是基础“土壤”。

国家工业信息安全发展研究中心信息化研究与促进中心主任周剑说：“农业时代汇聚资源的要素是土地，创造价值的要素是劳动力;工业时代汇聚资源的要素是资本，创造价值靠的是技术;数字经济时代，汇聚资源的要素主要是数据，创造价值很有可能是云计算和人工智能。”

云计算比拼的核心之一就是计算能力，谁拥有最强、最稳定、最廉价、最易用的算力服务，谁就能在这场数据圈地运动中占尽先机。故所有云服务商都在自建部署服务器，寻找能源和土地廉价地区，以此尽可能的降低算力成本。

与中心化的云计算平台相比，BOINC算力地球最大的优势就是成本低。

“根据数据研究，一家中心化的云服务厂商成本的大头是在机房、场地、电费这些一次性的投入上，大概占到总成本的 70%。而我们最大的优势在于成本低。”阎研对 Odaily星球日报表示道。

从虚拟机到长期数据存储，中心化云依靠的是在高大 IDC 机房里的服务器，特别“娇贵”，对温度、湿度、静电等有专门要求。除了服务器设备、场地、能源、建筑等的巨额开支之外，大量常驻的维护人员更是一笔一般企业无法负担的成本。

因此造成云计算服务或者具体说算力服务，需要收取高昂的费用，让大多数公司和技术研究项目望而却步，导致项目进程拖延，甚至最终无疾而终。

“我们这种完全去中心化的平台，其实维护这些机器的成本和中心化的算力平台相比，是微乎其微的，我们的成本其实就是一个集合这些算力的软件的成本，所以和中心化的算力平台相比，成本是我们最大的优势。”阎研向 Odaily星球日报表示道。

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