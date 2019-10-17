手机用久了哪里最容易损坏 这些技巧为手机续命

如今的手机早已不是诺基亚换壳时代的松松垮垮可以方便拆卸维修，如果你的手机出现故障，基本上大部分的解决方案无外乎三种：换屏幕总成、换主板总成，以及换电池总成。费用可能会比较昂贵，再考虑手机已经久了，可能就是去了维修的价值。

那么手机用久了哪里最容易损坏呢？其实掌握了这些技巧或者好习惯，绝对可以让你的手机多用两年。毕竟对于很多人来讲，一部手机用个四五年也是很常见的事情。

01 充电接口

当年安卓阵营普遍使用Mirco USB接口绝对反人类设计，每次使用的时候需要辨别正反，不然插不进去，而且这种接口的寿命真的是不敢恭维。当初很多手机为了保护充电接口还刻意加了一个盖子，但是用久了也就掉了，导致灰尘或液体侵袭，极易发生故障。



Mirco USB（上）和Type-C（下）

虽然苹果通过Lighting接口的授权着实赚了不少钱，但实话实说，这个Lighting接口真心比当初安卓阵营的Mirco USB强太多了，不仅不用考虑正反的问题，而且其结构更加稳固，寿命更为长久。不过如今安卓阵营普遍已经进化到Type-C接口，获得了极大的改善。

建议您不要在过于潮湿和大量粉尘的环境下充电，另外建议你买个长一点的充电线。因为线太短会不经意的拉扯，日久天长容易把充电口豁坏。

02 进水故障

每年的新款iPhone发布，人们总是关注它带来了哪些新的特性以及价格是否又贵了多少。但是其实这么多年以来，苹果和很多手机品牌始终在默默地做着一件事，那就是不断的强化手机的防水能力。因为手机进水导致的故障和损坏，实在时太多太多了。



水和水汽是手机的第一杀手

要说进水是手机的第一杀手，绝对不为过。即使你的手机没有完全泡在水里，但是如果密封性不够的话，也会因为水汽凝结导致内部形成水滴，从而造成短路烧毁。或者诸如一些汗水或者海水的渗透，也会对内部电子元器件造成极大的腐蚀。

除了液态的水之外，大量水汽的环境也好有意识的做好保护，比如吃火锅的时候。另外，很多防水手机进水依然不保修，防水手机拆过以后防水性能基本就废了，要格外小心。

03 电池损耗

为什么有的人手机电池用个两三年依然很坚挺，而有的人才用了一年多手机电池就扛不住了？现代手机早就不能随意拆卸更换电池了，而且一旦“开盖”更换电池就会丧失防水能力，所以尽可能养成良好的使用习惯极为关键。延长电池的寿命，其实就是延长手机的寿命！



别等到完全没电了再充电

电池是手机所有配件当中寿命最短的，一般锂电池完全重放次数大约为300-500次。但这里存在误区，并不是你充电三五百次电池就不行了。300-500次这个数据是在严苛的试验条件下从完全放电到完全充电的大循环次数，你用到50%再充满，其实连半次都算不上。

一般手机都会设置电池保护，即使剩余电量显示已经到了0%，并且自动关机了，其实电池还会存在10%左右的备用电量，以免对电池造成损伤。锂电池最怕完全放电和过冲，所以我们日常使用随用随充就可以，尽量避免用到不能开机，浅放浅充对电池反而更有益。



手机电池很脆弱也很危险

其实我们反而应该注意的是，避免电池在高温环境下使用或充电。比如在夏季车内暴晒后，或者玩游戏导致大量发热明明已经很烫了，您还在插着充电器玩。如此操作不仅对手机的电池带来极大的损害，并且存在自然伸直爆炸的风险。

充电口、进水，以及电池可以说是手机故障的高发区，其实我们在日常使用中稍微留神一些，并且养成一个良好的使用习惯，这些问题都可以极大的避免。

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