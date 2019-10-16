中关村在线消息：华为今日发布2019年三季度经营业绩。数据显示截至2019年第三季度，华为实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。



华为第三季营收6018亿 智能手机出货1.85亿部

华为称，聚焦ICT基础设施和智能终端，持续提升公司运营效率和经营质量，2019年前三季度业务运作平稳、组织稳定，实现了稳健经营。

同时华为在公布的业绩中指出，截至目前华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同；前三季度智能手机发货量超过1.85亿台，同比增长26%。

具体业务经营业绩：

运营商业务方面：随着全球5G商用规模部署加速，华为联合众多运营商发布了5G“超级上行”、智简承载网等创新解决方案，联合众多产业伙伴成立5G确定性网络产业联盟及产业创新基地等，使能运营商创新增长。截至目前，华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同，40多万个5G Massive MIMO AAU发往世界各地。光传输、数据通信、IT等生产供应情况平稳增长。

企业业务方面：其面向整体企业市场正式发布“沃土数字平台”，以积淀、融合、开放和高效的特性，与客户、伙伴一起构建数字世界底座，共同打造万亿数字化产业，加速助力政府与公共事业、金融、交通、电力等行业的数字化进程。截至三季度，已有逾700个城市，228家世界500强、58家世界100强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。

云业务方面：华为云发展驶入快车道，三季度，华为首次发布了整体计算战略，推出全球最快AI训练集群Atlas900和华为云昇腾AI集群服务、112款基于鲲鹏和昇腾的新服务、工业智能体等创新产品，在政府、互联网、汽车制造、金融等行业实现大突破；已有300万企业用户与开发者在华为云进行云端开发。

消费者业务方面：智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量超过1.85亿台，同比增长26%；PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。三季度发布的智慧屏，凭借在软件和硬件方面的创新，获得了行业和消费者的一致好评，以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善；华为终端云服务（Huawei Mobile Services，即HMS）生态获得迅速发展，已覆盖全球170多个国家和地区，全球注册开发者超过107万。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为第三季营收6018亿 智能手机出货1.85亿部http://news.zol.com.cn/729/7294977.html