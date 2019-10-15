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    谷歌发布Pixel 4系列手机：90Hz屏幕 799美元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：谷歌今日在美国纽约召开新品发布会，正式发布Pixel 4系列手机，今年Pixel 4手机首次全系搭载90Hz刷新率屏幕，售价依旧为799美元起（约5656元人民币）。

    谷歌发布Pixel 4系列手机：90Hz屏幕 799美元起
    谷歌发布Pixel 4系列手机

    谷歌Pixel 4配备一块5.7英寸、分辨率2220*1080的屏幕，而谷歌Pixel 4 XL配备一块6.3英寸、分辨率3200X1800的屏幕，且上述机型屏幕均支持90Hz刷新率。此外，Pixel 4系列机型还支持实时HDR+。

    核心配置方面，谷歌Pixel 4和4 XL均搭载高通骁龙855处理器，配备6GB+64GB/128GB机身存储规格。安全方面，谷歌表示Pixel 4和4 XL拥有目前最快的面部解锁系统。

    摄像头方面，谷歌Pixel 4和4 XL均后置1200万像素主摄（索尼IMX363）+1600万像素远摄（2倍变焦，索尼IMX481）+ToF镜头，前置800万像素单摄（索尼IMX520）。

    值得一提的是，谷歌Pixel 4和4 XL还配备 Soli微型雷达，在靠近手机时无需抬起唤醒，手机会自动亮屏，并且支持隔空手势，并且谷歌表示其隔空手势支持所有光线条件。

    其他方面，谷歌Pixel 4和4 XL都取消了3.5mm耳机孔，采用Type C接口；谷歌Pixel 4和4 XL电池容量分别为2800mAh和3700mAh，两者均支持18W有线快充及10W无线快充，

    配色方面，谷歌Pixel 4和4 XL拥有黑、白和限量版橘色三种配色。

    谷歌发布Pixel 4系列手机：90Hz屏幕 799美元起
    谷歌Pixel 4系列手机有三款配色

    谷歌Pixel 4和4 XL现在已可预约，10月24日正式开售。其中谷歌Pixel 4 6+64GB售价799美元（约5656元）、6+128GB售价899美元（约6364元），Pixel 4 XL 6+64GB售价899美元（约6364元）、6+128GB售价999美元（约7072元）。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌发布Pixel 4系列手机：90Hz屏幕 799美元起http://news.zol.com.cn/729/7294498.html

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