为什么说智能音箱是个“智障” 因为它天生残疾

智能家居被誉为下一个万亿级的蓝海市场，目前包括亚马逊、谷歌、苹果等全球顶级的科技公司均在该领域有所涉足。得益于人工智能及物联网科技的迭代演进，智能家居从起初一个美好的设想，正在逐步走人寻常百姓的生活。

2014年，亚马逊推出的智能音箱Echo风靡全球，将智能语音交互技术植入到传统音箱中，颠覆人们的想象，并定义了智能家居的控制中心。随后众多品牌沿着“声控”的技术路线不断推演，比如大家非常熟悉的小爱、小度开始陆续进入我们的日常生活。



为什么说智能音箱是个“智障”

前些年搭载语音交互技术的智能音箱在终端市场上仍然十分火爆，人们可以通过说话的方式跟语音助手进行沟通交流，从而实现诸如控制智能家电的开启和设定、音频和视频资源播放等简单交互功能。

语音交互，在本质上来讲是人机交互的形式之一。人机语音交互虽然一定程度上可以解放我们的双手，但音频介质始终存在诸多无法规避的弊端。识别率、安全性差、功能弱等问题制约了智能音箱的应用空间，所以不难理解很多用户在新鲜感消失后便开始弃之。

因此纯音频的智能终端逐渐被市场所淘汰，众多品牌开始加入了摄像头和屏幕，让智能终端具备较为初级的“看见”能力。因为仅仅是普通的2D视觉，所以一般只停留在视频通话、网络摄像头、2D识别等初级应用。

随着3D视觉技术的落地发展，彻底打破了以往原有的局限。2D识别只能让终端“看见”，在智能避障避障和识别方面不具有很好的泛化能力，而3D视觉技术可获取深度信息，捕捉物体3D数据，赋能智能终端活体检测识别、手势识别、骨骼识别等近乎识别万物的能力，真正实现“看懂”世界，令其智能化程度得到大幅度提升。

3D视觉技术正如一双“慧眼”，赋予智能终端“看懂”世界的能力。随着人工智能技术的飞速发展，以及AR、VR等沉浸式体验的长足进步，3D视觉技术在构筑未来智慧家庭生活广阔应用场景中起到了决定性作用。

或许在不久的将来，搭载3D视觉中控系统可以根据人们穿着衣物多少来自动智能调节室内温度，带来更高的自主智能程度；3D视觉机器人将会具备更多的能力，甚至能帮人类下厨炒菜，把你从繁重的家庭劳动中解脱出来。

未来有多精彩，完全取决于你的想象，科技将会颠覆我们的认知，全新的智能家居时代正在向我们走来。

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