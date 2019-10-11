中关村在线消息：10月11日消息，今天下午，Redmi红米手机官方微博正式宣布，Redmi红米8系列新机即将正式发布。红米表示，他们将会用红米旗舰机的态度来打造一款入门机代表作。



Redmi红米8系列官宣 立志成为入门机代表作

Redmi红米8将采用5000mAh超大电量的续航，并将在外观设计与品质实现全新蜕变。Redmi还提到，这款五星高品质入门机将会在10月14日下午 3 点正式发布。目前，Redmi 8手机已经在印度发布。

上个月的时候，Redmi 8A正式在印度市场发布，提供2/3GB+32GB两种存储版本，售价均未超过700元人民币。

核心方面，Redmi 8A搭载了高通骁龙439处理器，并配备2GB+16GB、4GB+64GB两种存储组合。该机最大的亮点就是其机身内置了5000mAh超大容量电池，并支持18W快速充电，同时还采用了Type C充电接口。

价格方面，Redmi 8A 2GB+32GB版售价为6499印度卢比（约合人民币650元），3GB+32GB版售价6999印度卢比（约合人民币700元），共提供午夜黑、海洋蓝和夕阳红三种配色。值得注意的是，此前该机就已通过国内工信部认证，将会于近期亮相国内市场。

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