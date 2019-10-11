中关村在线消息：10月11日消息，上个月的时候，华为正式发布了新款智能手环华为Watch GT 2。今天，华为Watch GT 2正式开卖，起售价为1488元。这款手环最大的特点，就是在性能上得到了极大的提升。



华为Watch GT 2正式开售 售价1488元起

HUAWEI WATCH GT 2外观上采用一体化3D玻璃屏设计，水晶表框，OLED屏支持灭屏显示，提供46mm（运动版）和42mm（时尚版）两种表盘尺寸。

HUAWEI WATCH GT 2搭载全新麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准。HUAWEI WATCH GT 2提供光学心率传感器，可在潜水、游泳时实时监测心率，支持血氧饱和度监测、个人压力水平监测，更新增了早搏筛查功能，与房颤监测相结合，以及睡眠呼吸暂停研究。

HUAWEI WATCH GT 2提供了15种专业运动模式，包括户外跑步、越野跑、登山跑、游泳等等。这款手环还支持蓝牙通话以及听音乐播放功能， 支持NFC公交地铁支付，同时提供橡胶表带、真皮表带、金属表带多种款式可选。



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