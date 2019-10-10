OPPO Reno Ace正式公开 售价3199元起

中关村在线消息：10月10日消息，今天下午，OPPO公司在成都召开新品发布会。在这场发布会上，OPPO公司带来了多款新品，这其中就包括OPPO Reno系列新机OPPO Reno Ace。OPPO Reno Ace10月17日开卖，售价为3199元起。





屏幕方面，OPPO Reno Ace的采用了一块6.5英寸的OLED屏幕，刷新率达到90Hz，能够带来更舒服的视觉、触感享受。OPPO Reno Ace的屏幕支持135Hz的触控采样率，会使得桌面响应速度提升23.4%。此外，这块屏幕的也支持HDR10+，亮度峰值能够达到1000尼特。OPPO Reno Ace同样经过了莱茵屏幕认证，护眼不伤身。





在核心配置方面，OPPO Reno Ace搭载了骁龙855 Plus处理器，配备最高12GB+256GB大内存及 LPDDR4x+UFS 3.0 高速存储组合，连续读写、随机读写速度更快。值得一提的是，OPPO Reno Ace支持全新的65W超级闪充。OPPO Reno Ace经过了800次的快冲、放点测试，并且额定容量＞80%，比国家标准还要高。这款手机还支持VOOC、SuperVOOC、PD、QC。





在玩游戏的方面，OPPO Reno Ace也得到了多处提升。这款新机搭载了冰炭核冷散热技术，新机上采用了多层石墨散热片、VC均热冷凝铜板、全新复合碳纤维，拥有TOUCHBOOST 2.0全新技术。OPPO Reno Ace还搭载了立体声双扬声器，支持杜比全景声，并且针对荒野行动支持杜比5.1声道虚拟环绕音效。





在拍照方面，OPPO Reno Ace搭载了后置四摄像头，4800万主摄像头+1300万长焦镜头+800万广角镜头+200万黑白镜头。另一方面，OPPO Reno Ace通过三颗不同焦距的摄像头协同工作，完成从超广角到长焦长达5 倍的混合光学变焦，最高 20 倍数码变焦效果。

价格方面，OPPO Reno Ace的8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3399元，12GB+256GB版本售价3799元，并将于10月17日开始销售。





与此同时，OPPO还将推出高达40周年定制版OPPO Reno Ace。高达40周年定制版OPPO Reno Ace存储组合为8GB+256GB，包含了定制的保护壳、特殊设计的线缆以及包装盒等等，售价为3599元。





此次发布会上，OPPO不仅仅带来了新手机，还公布了两款全新的配件。首先是OPOO 游戏手柄C1，这款游戏手柄搭载了Free-Mapping技术，随时都可以连接。它还支持了ALPS复合震动线性马达，将会配合高达40周年定制版OPPO Reno Ace推出独角兽高达定制版手柄。OPPO 游戏手柄C1将会在10月10日开启预约，11月11日开售，售价为299元。





另一款配合高达40周年定制版OPPO Reno Ace推出的硬件为OPPO Enco Q1报丧女妖版。OPPO Enco Q1报丧女妖版配备激光镭雕工艺和编织耳机线，支持ANC双重主动降噪，售价为599元。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno Ace正式公开 售价3199元起http://news.zol.com.cn/728/7288529.html