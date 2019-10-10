OPPO Reno Ace三大卖点加持 性能全方位翻倍提速

OPPO在今天下午正式发布了新机OPPO Reno Ace，作为一款主要面向年轻群体，尤其是游戏玩家的产品，OPPO Reno Ace的这三大卖点不了解一下吗？





01 强悍的性能升级





说到OPPO Reno Ace就一定不能不提性能，该机搭载的是高通今年的旗舰芯片骁龙855 Plus，基于7nm工艺制程，搭载了第四代AI处理引擎，最高运行频率能达到2.96GHz。OPPO Reno Ace最高提供12GB+256GB的运存+内存组合，运行速度够快，存储空间也够大。

值得一提的是，该机采用的是LPDDR4x+UFS 3.0高速存储组合。 LPDDR4x双通道内存峰值性能更高，而UFS 3.0则让随机、连续读写速率整体提升。

02 65W闪充续航保障





OPPO Reno Ace的第二大大卖点是SuperVOOC 2.0闪充技术技术，充电功率直接提升至65W，30分钟就能充满4000mAh的电池。可谓充电5分钟，开黑2小时。

OPPO Reno Ace采用VFC快充算法，改善90%~100%区间充电效率，缩短最后10%的充电时间。OPPO Reno Ace还首次使用了GaN(氮化镓)功率器件，适配器体积缩小，但性能更强悍。

值得一提的是，OPPO Reno Ace向下兼容历代VOOC充电配件，并支持PD和QC的18W快充，不再因为没带原装充电器而烦恼。

03 90Hz电竞级刷新率屏幕





OPPO Reno Ace的第三个卖点就那块90Hz刷新率的电竞屏了。OPPO Reno Ace的采用了一块6.5英寸的OLED屏幕，刷新率达到90Hz，能够带来更舒服的视觉、触感享受。

OPPO Reno Ace的屏幕支持135Hz的触控采样率，会使得桌面响应速度提升23.4%。此外，这块屏幕的也支持HDR10+，亮度峰值能够达到1000尼特。

OPPO Reno Ace同样经过了莱茵屏幕认证，护眼不伤身。

最后来看看价格方面，OPPO Reno Ace 8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3399元，12GB+256GB版本售价3799元，高达40周年定制版（12GB+256GB）售价为3599元。

强悍的性能，超强的续航和充电能力，电竞级的屏幕，再加上这亲民的价格，OPPO Reno Ace的这三大王牌是否让你有所触动了呢？

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