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    荣耀手机荣耀 9X Pro（8GB/128GB/全网通）

    荣耀9X Pro冰岛白版今日线上开售 2199元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，荣耀手机官微宣布荣耀9X Pro冰岛白新配色正式线上开售，这款配色被其官方称之为“五光十色的白”，起售价为2199元。

    荣耀9X Pro冰岛白版今日线上开售 2199元起
    荣耀9X Pro冰岛白版正式开售

    据介绍，荣耀9X Pro新配色与配置基本不变，正面采用了一块6.59英寸全面屏，配备升降式前置摄像头避免前摄开孔，使得屏占比达到了92%。背部采用后置三摄方案，规格分别4800万像素主摄+800万像素广角+200万像素景深镜头，并配备了荣耀最新研发的猫头鹰夜拍算法，支持AIS手持超级夜景2.0功能。

    荣耀9X Pro明日开售 麒麟810+后置三摄 2199元起
    荣耀9X Pro搭载麒麟810处理器

    核心方面是荣耀9X Pro的一大卖点，其搭载了麒麟810处理器，是目前全球首款7nm制程的中端处理器，并配备旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

    价格方面，荣耀9X Pro冰岛白配色8GB+128GB版售价为2199元，8+256GB版售价为2399元，此外还拥有幻影紫与幻夜黑两种机身配色可供选择。

    （本文图片来自网络）

    荣耀9X Pro（8GB/128GB/全网通） 麒麟810，液冷散热，4000mAh超强续航

    荣耀9X Pro（8GB/128GB/全网通） 麒麟810，液冷散热，4000mAh超强续航

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 2199元

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