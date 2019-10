中关村在线消息:近日据外媒消息,马斯克发出了一篇神秘的推文,以引起SpaceX粉丝的兴奋。



马斯克推文暗示:新火箭着陆平台即将投入使用

“A Shortfall of Gravitas”是为了容纳猎鹰重型火箭的两个侧助推器而设计的,因此可以实现双海洋着陆。通过拥有第三艘无人船,它可以确保在佛罗里达执行任务时总是有着陆船在场。

在今年早些时候,埃隆·马斯克曾对外表示,SpaceX将在佛罗里达州太空海岸附近部署一个新的火箭着陆平台,该平台将与卡纳维拉尔角的另一艘无人船一起使用。

到目前为止,在SpaceX的18次尝试中,火箭助推器12次成功着陆。在陆地上进行的所有11次火箭回收尝试均成功。

2月6日,火箭首次飞行的两个侧助推器在发射后成功地在卡纳维拉尔角降落平台上对接。某些任务可能需要侧助推器降落在降落地点以外的船只上;中心核心将消耗着陆所需的全部煤油和液氧推进剂,这意味着它不能返回地球着陆。

在猎鹰重型火箭的“处女航”中,原计划降落在 “Of Course I Still Love You” 无人船上的核心助推器并未按计划进行;导致它在海上坠毁。马斯克曾表示,“修复非常明显。”

目前,SpaceX还拥有另外两艘无人船,这两艘无人船的命名也向马斯克最喜欢的作者致敬:“Just Read the Instructions”和“Of Course I still Love You,”,其分别驻扎在洛杉矶港和卡纳维拉尔港。

前者是为在加利福尼亚范德堡空军基地之外的发射而建造的;后者是针对在佛罗里达执行的任务。

作为其Starlink计划的一部分,SpaceX有望从卡纳维拉尔角空军基地再发射60颗通信卫星。“ A Shortfall of Gravitas”很可能会在这种情况下被用于回收火箭的第一级。

