飞向星际去挖矿！BOINC“算力地球”正式启动“突破太空”计划

摘要： “突破太空”项目脱胎于BOINC算力地球的商业体系，是由BOINC算力服务体系延伸出来的场景化商业公司。着眼利用商用飞船、卫星、遥感测绘、深空探测等技术探寻近地天体与行星上的稀有矿产储备。





寂寥的太空在过去半个月中热度涌动，继几段美军方提及的UFO视频被全球各大社交网络疯狂转发的一周后，SpaceX首席执行官Elon Musk 公开介绍了其星际飞船（Starship）项目取得的最新进展和未来计划。设想星际飞船最早在2022年进行第一次轨道飞行，人们将在2024年搭乘其飞往火星。Elon Musk又一波的雄心宣誓，进一步推动了世界范围内商业航天新竞争布局。

放眼同一片星空，中国创业团队在商业航天和深空探测领域也未曾停止探索。BOINC“算力地球”正安排与Elon Musk的会面对话，探讨利用BOINC分布式算力支撑来满足未来“深空探矿”的技术实现路径和商业化可能。这个视角在商业航天的服务方案中，之前从未有过。

“突破太空”项目脱胎于BOINC算力地球的商业体系，与“突破生命”计划一样，是由BOINC算力服务体系延伸出来的场景化商业公司。着眼利用商用飞船、卫星、遥感测绘、深空探测等相关技术探寻近地天体与行星上的稀有矿产储备，并制定可能的归属权划定和未来深空矿产采掘计划。在整个太空矿产探测数据发回、储存、管理、分析、计算的过程中，由BOINC平台来提供主体算力支撑。

9月19日，钛媒体发布文章《分布式计算鼻祖BOINC：你的电脑也能和外星文明实现“第五类接触”》，从探测“地外文明”所需的算力支撑、前沿科学项目的算力服务场景、分布式计算模式崛起、云计算与边缘计算的切入角度、区块链思维赋能转型，五个方向全面拆解和介绍了BOINC在商业、科研、公益领域的实用历史，以及增量空间。该文章引发了包括算力服务、商业航空、边缘计算领域的极大关注。

作为BOINC当前唯一的商业体，“BOINC算力地球”项目在近期悄然进行了一场核心团队的全面升级。如今身为“BOINC算力地球”战略总顾问，王湛负责整体方向把控与指导，以及资源调度。Zhan Wang 于1999 年毕业于北京大学，曾是前百度副总裁。2000 年至 2016 年任职百度，作为公司级战略协同和执行总负责人，负责跨体系业务协同工作的推进、战略执行的监督与管理、及公司跨体系对外战略合作的推动。

而“算力地球”的CEO由从事互联网行业13年的阎研担任。阎研2006年加入百度商业产品部，2011年任百度游戏事业部总经理，将平台带至市场前三名。2015年加入百度贴吧，任副总经理，负责贴吧全线产品技术工作。

此次核心团队升级，直接为“BOINC算力地球”在云计算、算力基础设施、商业航天、公益科研等几大应用服务场景中打开了新的思路。为此钛媒体、链得得直接对话BOINC“算力地球”的以上两位核心人物，揭开BOINC全球算力网络布局后，看似“天马行空”的行业判断和商业想象。

以下是对话全文整理：

对话人物：

“BOINC算力地球”战略总顾问 王湛

“BOINC算力地球”CEO 阎研

“BOINC算力地球”战略总顾问 王湛

未来五到十年，算力服务市场无可估量

钛媒体、链得得：算力作为数字化社会和智能社会的基础能源，未来五至十年内，算力服务将释放多大的市场价值？

王湛：五至十年内的价值，现在是无法估量的。十年前，行业的顶级大佬都没有判断准云计算的未来，我不觉得我有这个预测能力。目前公有云的市场规模在几百亿量级，1-2年内会达到千亿。而随着5G落地，C端的云游戏，VAR等应用也会对算力有越来越多的需求。

钛媒体、链得得：目前世界主要的科技公司和产业巨头，在算力基础性服务的领域中，是如何布局和实践落地的？

王湛：公有云还有巨大的发展空间，因为国内企业每年在IT建设方面的投入为万亿量级，其中分配给云计算的部分微乎其微，所以主流公有云平台的精力会放在这块蛋糕上。还有一些大型互联网公司，已经拥有极大体量的私有云平台，也不排除他们未来会加入竞争。

云计算会向着完全取代本地计算的方向发展

钛媒体、链得得：BOINC一直以来以支撑前沿科技项目的算力需求闻名，在商业化落地未来的布局中，会怎样保证商业服务的效果和社群算力总值同步提升？

王湛：BOINC是一个纯公益性质的平台，依靠广大用户对相关领域的热情贡献算力，我们知道人性都是逐利的，这可以说是一个“反人类”模式，在这种情况下都能累积到数百万用户的量级，也从另一个侧面说明人性的光辉。另一个方面，我们如果想尽可能的，翻倍的扩大提供社群算力，就不能把成功的希望寄托在这种高尚精神上。

算力地球会在公益项目和商业项目两方面同时发力，用商业项目的收益来反哺社群，商业收益越高，社群获得的回报越高，而且是物质和精神两方面的收益。这样对普通人就有了比较大的吸引力，我们相信在这种模型下，能够覆盖到的人群会是指数级的增长，随着算力的提升，商业化合作也更容易开展，进而产生更多收益。所以在我们这里这两者完全是正相关的关系。

“BOINC算力地球”CEO 阎研

钛媒体、链得得：“算力地球”未来的商业版图，会往哪几大方向延伸？

阎研：云计算本身适用的场景非常多，特别是随着5G落地，云计算会向着完全取代本地计算的方向去发展。当然算力地球跟主流的云计算不完全一样，有他自己的属性，在应用方向上也有一定的选择。

作为去中心化的算力，算力地球有三个主要的应用方向。第一是科研、公益等BOINC近20年来一直服务的项目，对算力需求庞大，也能吸引大量极客为平台提供算力；第二是对时效性要求不高的商业化项目，例如我们已经开展合作的疾病预防、药物研究领域，或者航空航天的基础研究领域，这个方向我们主要通过孵化子业务以及商务合作展开；第三是由于我们价格低廉，适用于长尾用户，满足个人或者小B的需求，场景会集中在图像处理，短视频渲染等，这个方向我们通过与大型公有云平台合作来实现。

钛媒体、链得得：对于“算力地球”和BOINC来说，算力作为基础设施的服务业务，在哪些特点上将形成巨大的比较优势？

阎研：我们目前平台上运营近百万台个人电脑，与主流公有云相比，相当于1-2个大型机房的算力，因此在规模上我们足够支撑任何项目，而我们是轻资产模式，不需要自建数据中心，当然也不需要客户来承担高昂的成本，所以费用是我们的一个优势。

相比其他去中心化的云计算项目，如ankr，gravity，我们最大的优势就是已经有了20年的历史积累，拥有400万累积用户，每日60万台活跃个人电脑，使我们项目的起点较高，起步时就能供应充足的算力。

BOINC是云计算的先驱，是补充力量

钛媒体、链得得：BOINC被称为有可能搅动传统云计算市场的新参与者，BOINC如何成为云算力服务的一直补充力量？是否有计划与世界几大云服务厂商进行相关的合作探讨和业务联系？

阎研：BOINC其实不算云计算市场的新参与者。恰恰相反，是云计算的先驱（而不是先烈，这很难得），随着大型云计算公司崛起，BOINC确实不是中坚力量，而是补充力量，这个描述是准确的。算力地球会利用低价的优势，服务个人及小B客户，以及一些对时效性要求不高的商业项目，大型云计算公司则可以专注发展高效率高成本的算力。因为存在这个互补性，我们也肯定会与大型服务商进行合作，建立共同的销售网络。

钛媒体、链得得：BOINC的算力服务模型，天生与边缘计算有着密切的关联，在边缘计算领域，BOINC算力地球的切入方式是什么样的？对于边缘计算的商用落地方向和潜在市场，有什么判断和部署？

阎研：边缘计算是一个很热门的领域，但是我们并不打算去蹭所有话题的热度。事实上，边缘计算的概念特点之一是能满足高时效性的要求，而这并不是BOINC的优势，所以我们没有强行做这个包装。

不过我们与边缘计算也有结合点，这将体现在算力合作上，边缘计算的剩余算力，可以加入BOINC体系，成为我们生态中的一环。

“突破太空”版块已经成立子公司，独立融资和运营

钛媒体、链得得：SETI最早用作为探索外星人提供算力服务，开拓了一个非常科幻而又现实的应用场景，为全世界的发烧友周知。现在在对于外太空的深空探测，商业航天等领域中，BOINC算力地球是否还有新的布局和大胆的商业想象？目前这个项目在什么阶段？如何进行步骤实践的？

阎研：算力地球“突破太空”版块已经成立子公司，独立融资和运营，目前基本确定与某家中国领先的商业卫星企业合作，第一笔融资款已经到位。突破太空是一家以突破地球资源局限、帮助人类走向大航天时代有着长远愿景的企业，在初创期也同样具有很高的自我造血能力和盈利能力。同时会根据企业资金量以及融资情况随时做调整。

“突破太空”项目进展的每一步都将是人类的里程碑

钛媒体、链得得：“突破太空”计划将带来什么样的未来价值和现实价值？该计划如何和BOINC算力地球既有的商业版图和逻辑进行连接，以形成产业关联效应？

阎研：“突破太空”计划期望成为未来中国航天领域最耀眼的项目，同时具有巨大社会效益和商业价值，项目进展的每一步都将是人类历史上的里程碑。发射的每颗卫星都极具商业价值和回报。

在迄今已经发现的70多万颗小行星中，约有1万颗属于近地小行星，其中18%比月球更容易到达，58%比月球更容易返回，75%富含水资源，10%富含铂系元素。突破太空的业务即聚焦在探测小行星矿产资源探测环节，通过卫星采集来自小行星的信号，并利用算力地球平台的算力进行分析，确定有开采潜力的标的。采集信号的对象包括轨道参数、光谱信号、引力特征等，信号将覆盖从红外、紫外到x射线、伽马射线全波段。

在我们定位有价值的小行星后，可向矿业等领域巨头提前出售矿产资源“期货”，短期内获得高额利润。

钛媒体、链得得：BOINC算力地球的公益属性始终在被强调，包括突破癌症、艾滋病等事关人类生存大计的项目上仍然在做出重大贡献，能否说明一下在公益领域的成果？未来作为商业体的BOINC算力地球，将如何继续更大更有效的推动公益算力服务的提升？

王湛：自上线以来，有超过 200 个项目使用 BOINC的平台，涉及的领域包括生命科学、生物学、天文学、物理学、计算机科学等多个领域，现在有 35 个项目正在平台上运行。其中，正在进行的公益项目主要包括进行艾滋病、癌症、肺结核、人体微生物组研究与自然灾害预测的项目 WCG（World Community Grid）、进行气候变化预测从而降低自然灾害对人类活动影响的项目 Climateprediction.net，以及专注于蛋白质结构预测、蛋白质对接和蛋白质设计，并对几种特定重大疾病进行病理学应用研究的项目Rosetta@home。

对于提升公益算力。首先，我们会通过媒体宣传与市场推广提升BOINC的影响力，让更多的人了解分布式计算并参与贡献。目前我们与一些公益/慈善机构及主流互联网应用的合作正在推进中。其次，我们也意识到单纯依靠公益愿景去实现网络增长所面临的瓶颈。为此我们会为参与分布式计算的贡献者分发代币奖励，使志愿者的算力贡献得到公平的回报，实现算力网络的可持续增长。最后，我们认为公益与商业愿景并不矛盾，而是可以有机统一。商业目标将成为驱动算力网络增长的引擎，使算力的社会价值最大化从而反哺公益。而公益愿景可以为商业行为带来正面的品牌效应，塑造企业的社会责任感并获得消费者的信赖。

战略布局上，C端我们还是希望能够实现快速的用户与算力增长，扩大BOINC与“算力地球”的影响力，壮大中国的志愿计算社区。我们也会与很多流量端的互联网应用合作，让更多的人了解“算力地球”与分布式计算。

在商业化版块，分布式计算由于节省了数据中心建设与运维的费用，在价格上是非常有优势的。我们目前在积极地与视频渲染，药物研发等领域的企业及提供相关计算服务的公司建立联系，为企业客户多元化的计算需求提出廉价而高效的解决方案，实现分布式算力的商业化。

BOINC“算力地球”核心团队全面升级

钛媒体、链得得：BOINC“算力地球”团队目前有哪些升级和调整？社会愿景和商业愿景分别是什么？

阎研：BOINC“算力地球”团队现在和百度系曾经最强的高管团队强强联合。百度集团前副总裁ZHAN WANG担任BOINC算力地球首席战略顾问。我担任算力地球的CEO，负责公司集团化管理以及技术研发为主方向。BOWEN MA负责“算力地球”整体产品与运营的协调工作。他曾是百度游戏平台的运营总监，百度贴吧用户消费业务总负责人。豆瓣前CTO清风依旧担任算力地球CTO，致力于研发出最好用的和区块链结合的分布式计算软件。COCO ZHAO 卸任BOINC算力地球运营总监，成为“突破生命”项目CEO。XIAO ZHANG任“突破太空”项目CEO，负责SETI实验室的沟通和国内科研团队建设。KEVIN LU依旧负责整个集团的商务，JASON LEE负责整个集团的对海外运营和产品方向。

BOINC“算力地球”的愿景是希望能够有越来也多的人能够贡献自己闲置的算力，来帮助最顶尖的科研项目和疾病项目以及数学项目，帮助整个世界的社会变得更好，虽然像我们生活在平安稳定的国家。但是在世界的某些角落，那边的人们依旧过得贫瘠，甚至有的时候无法去应对自然灾害、疾病、饥饿等带来的影响，我们能够用算力去帮助他们。

BOINC的商业愿景在于，利用“算力地球”项目探寻边缘计算+云渲染成熟应用，以及探寻科研项目的算力商用化成熟。在此基础之上，我们在突破算力、突破太空和突破生命三端的生态循环尝试，突破生命将源源不断的为算力地球提供大量的来自于致力于研究疾病的算力，我们将以此为重点方向来实现BOINC现有算力增长100P的承诺，并且真正给我们的算力供给方合理的经济回报，突破太空将成为第一个亚洲地区的重大科研项目来使用“算力地球”所带来的算力。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：飞向星际去挖矿！BOINC“算力地球”正式启动“突破太空”计划http://news.zol.com.cn/728/7287992.html