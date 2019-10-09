“大数据杀熟”有人治了 文化和旅游部出台新政策

中关村在线消息：根据文化和旅游部最近发布的《在线旅游经营服务管理暂行规定(征求意见稿)》，将对在线旅游行业中的不合理低价游、大数据杀熟等行为进行处罚。





为保障旅游者合法权益，规范在线旅游市场秩序，促进在线旅游产业可持续发展，文旅研究起草了《在线旅游经营服务管理暂行规定（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。

文旅部指出，从各地文化和旅游行政部门收到的举报和投诉，以及媒体相关报道所反映出来的问题来看，个别企业和平台涉及的问题主要集中于“旅游安全保障和救助义务、消费者权益保障、虚假宣传”等行业发展的重要方面，亟需通过健全法律法规来加以规范。

《暂行规定》中规定，在线旅游经营者不得为以不合理的低价组织的旅游活动提供交易机会；不得利用大数据等技术手段，针对不同消费特征的旅游者，对同一产品或服务在相同条件下设置差异化的价格。

《暂行规定》明确了需要取得许可的平台运营者范围；强化了平台的资质审核、提示、预警、监督、处理、报告、保险等相关要求，进一步夯实了平台主体责任；明确了平台连带责任。

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