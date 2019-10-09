三星Galaxy Watch Active2开启预售 1899元起

中关村在线消息：前段时间，三星在Galaxy新品发布会上推出了新款的智能手表设备——Galaxy Watch Active2。据三星官方消息，该设备的国行版本目前已正式开启定金预售，起售价为1899元。



三星Galaxy Watch Active2开启预售

据了解，三星Galaxy Watch Active2依然提供了40mm和44mm两种不同尺寸的版本，其中44mm拥有不锈钢外壳可选，其余版本均为铝制表壳，所有版本均采用了分辨率为360 x 360像素的Super AMOLED屏幕，40mm的屏幕尺寸为1.2英寸，44mm的屏幕尺寸则为1.4英寸。



三星Galaxy Watch Active 2提供六款可选风格

配置方面，三星Galaxy Watch Active2搭载了三星自家的Exynos 9110处理器，并配备768MB内存，以及4GB的存储空间，内置Tizen操作系统，同时还支持支持One UI。

值得注意的是，三星在Galaxy Watch Active2上取消了之前标人配的物理旋转边框，虽说少了一些机械表的特性，但却极大地提高了手表设备的屏幕空间使用率。

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