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    三星智能手表三星 Galaxy Watch Active2 WiFi版（40mm）

    三星Galaxy Watch Active2开启预售 1899元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，三星在Galaxy新品发布会上推出了新款的智能手表设备——Galaxy Watch Active2。据三星官方消息，该设备的国行版本目前已正式开启定金预售，起售价为1899元。

    三星Galaxy Watch Active2开启预售 1899元起
    三星Galaxy Watch Active2开启预售

    据了解，三星Galaxy Watch Active2依然提供了40mm和44mm两种不同尺寸的版本，其中44mm拥有不锈钢外壳可选，其余版本均为铝制表壳，所有版本均采用了分辨率为360 x 360像素的Super AMOLED屏幕，40mm的屏幕尺寸为1.2英寸，44mm的屏幕尺寸则为1.4英寸。

    三星Galaxy Watch Active2详细配置曝光
    三星Galaxy Watch Active 2提供六款可选风格

    配置方面，三星Galaxy Watch Active2搭载了三星自家的Exynos 9110处理器，并配备768MB内存，以及4GB的存储空间，内置Tizen操作系统，同时还支持支持One UI。

    值得注意的是，三星在Galaxy Watch Active2上取消了之前标人配的物理旋转边框，虽说少了一些机械表的特性，但却极大地提高了手表设备的屏幕空间使用率。

    （本文图片来自网络）

    三星Galaxy Watch Active2 WiFi版（40mm）

    三星Galaxy Watch Active2 WiFi版（40mm）

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 1899元

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    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Watch Active2开启预售 1899元起http://news.zol.com.cn/728/7287357.html

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