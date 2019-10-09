realme X2 Pro入网工信部 64MP四摄+骁龙855Plus

中关村在线消息：日前，realme手机官方宣布将于10月15日正式发布旗下首款旗舰手机——realme X2 Pro。目前该机已经通过国内工信部认证，其“证件照”也被公布出来。



realme X2 Pro工信部证件照

从工信部公布的照片来看，realme X2 Pro整体设计确实与前代的realme X机型类似，外观方面也与日前realme CMO徐起公布的真机图基本一致，只是logo的位置并未采用放置在摄像头左下角的方式，而是改为了常规的底部横向放置。



realme X2 Pro真机图

参数方面，realme X2 Pro正面采用6.5英寸水滴显示屏，核心搭载了高通骁龙855 Plus处理器，配备最少6GB+64GB存储组合，机身内置4000mAh双电芯电池，支持最高50W快充规格，机身尺寸为161.0×75.7×8.7mm，重量为199g。

其他方面，realme X2 Pro采用了后置四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距+200万像素人像镜头，支持20倍混合光变。此外，该机还搭载了双立体声扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res认证。

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