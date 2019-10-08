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    一加手机一加 7T（全网通）

    一加7T系列国内发布会定档 10月15日北京见

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，一加手机官方宣布将于10月15日在北京工业大学奥林匹克体育馆举行一加7T系列国内新品发布会。

    一加宣布10月15日在北京召开一加7T发布会
    一加官宣10月15日在国内发布新机

    一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级。屏幕方面采用一块6.55英寸水滴屏，分辨率为2400×1800，刷新率为90Hz。核心升级为骁龙855 Plus处理器，并提供最低8GB+128GB存储组合，标配UFS3.0闪存规格。电池容量为3800mAh，支持30W快充。

    一加7T正式发布
    一加7T采用水滴屏+后置三摄方案

    相机方面，一加7T相较于前代产品拥有大幅提升，采用了“奥利奥”三摄方案，规格分别为4800万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦镜头，支持两倍光学变焦。后期还将通过系统升级实现960fps、720p分辨率超级慢动作视频录制功能。

    一加7T Pro渲染图再曝光：竖置三摄+弹出前摄
    一加7T Pro将增加3D TOF传感器

    另外，近期传闻的一加7T Pro也有望一同亮相。该机的核心配置将与一加7T保持一致，正面保留6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，后置相机依然为居中的三摄方案，并在三摄左侧增加了一颗3D TOF传感器。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加7T系列国内发布会定档 10月15日北京见http://news.zol.com.cn/728/7286090.html

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