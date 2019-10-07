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    微软笔记本电脑微软 Surface Pro 6（i5/8GB/128GB）

    微软在Win Phone上折戟 但却在Google Play获巨大成功

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           提起已经Windows Phone，可能很多老玩家心中不免有些唏嘘。微软作为PC操作系统的霸主，在移动领域的折戟也成为业界永远谈不完的话题。东方不亮西方亮，虽然Windows Phone是殁了，但微软的办公软件却在Google Play上获得巨大成功。

    微软在Win Phone上折戟 但却在Google Play获巨大成功
    微软Excel在Google Play达成10亿安装量

           近日，微软Excel最近在Google Play商店中达成了10亿个安装量的成就，这无论是在Google Play还是在任何其他的应用商店都是一个伟大的数字。这说明其实无论是PC还是移动领域，人们对于办公软件的需求还是十分旺盛的，属于必需软件。

    微软在Win Phone上折戟 但却在Google Play获巨大成功
    安装次数10亿+

           当然，Excel并非微软旗下第一个获此殊荣的软件。其实早在几个月以前，需求更为广泛的文档处理软件Word已经率先实现了10亿+的安装数量。

    微软在Win Phone上折戟 但却在Google Play获巨大成功
    用户评分4.5

           Excel应用程序和其他Office应用程序一方面还被预装在许多手机上，4.5/5评级表明用户对它们非常满意。

    微软Surface Pro 6（i5/8GB/128GB） 酷睿8代处理器，核心显卡，触控屏，长效续航

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