5G套餐预约用户突破800万 中国移动占六成以上

中关村在线消息：随着国内三大运营商相继推出5G套餐预约活动，目前国内5G预约用户数量已来到842万。中国移动524万，占总预约量六成以上，中国电信预约用户为163 万人，中国联通预约用户为155万人。

中国移动方面，网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。



国内5G套餐预约用户达800万

中国电信方面，电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。预约成功的用户，于2019年12月25日前办理均可享受连续6个月套餐折扣，还可享有海量5G甄选号码专属购买权。

中国联通规定，网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。用户成功预约后，可享受自订购中国联通全国统一5G套餐次月起连续6个月内5G套餐折扣优惠。

三大运营商目前5G套餐各档位价格已基本确定，比起4G套餐价格并不会高多少，三大运营商在5G套餐方面将“步调一致”，最快月内上市开售。业内人士称：“5G时代，1G流量价格可能就是1元或者是5毛。”

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