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    谷歌手机Google Pixel 4（全网通）

    谷歌Pixel 4系列详细配置曝光 10月15日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：谷歌已宣布于10月15日在纽约发表新一代Pixel 4 系列手机。距离谷歌发布会越来越近，目前Pixel 4 系列完整配置信息已出炉，一起来看一下吧。

    据外媒报道，去年在“Pixel Visual Core”专用图像处理芯片的帮助下，Pixel 3、Pixel 3 XL的相机脱颖而出，成为当时表现最好的单摄手机之一。今年“骁龙855 Pixel Neural Core”将要替换“Pixel Visual Core”。

    谷歌Pixel 4系列详细配置曝光 10月15日发布
    Pixel 4 系列完整配置信息已出炉

    谷歌Pixel 4采用5.7英寸FHD+显示屏，刷新率为90Hz，配备6GB内存，提供64GB/128GB两种存储，后置1200万主摄+1600万长焦双摄，电池容量为2800mAh，支持3D人脸识别。

    谷歌Pixel 4 XL采用6.3英寸QHD+显示屏刷新率为90Hz，配备6GB内存，提供64GB/128GB两种存储，后置1200万主摄+1600万长焦双摄，电池容量为3700mAh，支持3D人脸识别。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 4系列详细配置曝光 10月15日发布http://news.zol.com.cn/728/7285040.html

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