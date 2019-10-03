人民日报联合微视推出一键换装民族风爱国照活动

中关村在线消息：人民日报新媒体联合腾讯集团、腾讯微视发起“快秀出你的爱国style”活动，用户只要通过活动页面上传照片，就可以在线穿上维吾尔族、满族、壮族、回族等56个民族的服装，为祖国70岁华诞送上祝福。





建国70周年之际，以晒出民族照的形式凸显了56个民族是一家的民族凝聚力，增加了节日喜庆。不少年轻人比照着民族服饰，了解少数民族的习俗。在创意上，只需要在活动页面上传照片，就能在线穿上各个民族的特色服装。

此次“民族照”的背后是腾讯人脸融合的技术支撑，在精细的算法模型下，快速精准地识别人脸关键点，将用户上传的照片与特定形象进行面部融合，使融合的结果既带有用户的人脸特征，又保留了模板人物的风格，变脸的同时也避免技术被不当使用。

比较于活动的娱乐性，其背后的教育意义同样值得关注。对于许多青少年来说，“56个民族”可能只是一句歌词，课本上的几行文字，因此晒出民族照的意义在于让更多人了解中华民族文化差异，拉近普通人与少数民族之间的距离，增强网友对少数民族的了解。

从网友们在各社交媒体分享的照片可以看到，不同年龄、地域、行业的人都在参与，此次活动让网友心中共同的爱国情感得到释放，民族归属感凝聚融合。

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