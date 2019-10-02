早报：Surface X曝光 罗永浩说发布会继续开

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GoPro又更新了，趁着国庆假期赶紧给装备上，出去玩了。

GoPro Hero 8/Max正式发布：变化颇大



GoPro Hero 8/Max正式发布

GoPro正式发布了第八代运动相机—GoPro Hero 8，重点提升了防抖性能，丰富更多拍摄模式，售价3198元人民币。同时与GoPro Hero 8一起发布的还有GoPro MAX，售价3898元。



在外观方面，GoPro HERO8与HERO7基本一致，但是支持直接在底部借助磁吸固定配件，无需戴壳。GoPro HERO8的麦克风拾音孔被挪到正面并改为多孔，或将提升录音效果，此外还有诸多关于电池位置、提示灯形态的细节调整。

下面两则消息来自微软，据说今晚上微软的Surface发布会颇具看点。

Windows 10X系统曝光！微软Surface双屏设备首发搭载



Windows 10X系统曝光

微软将在10月2日举行Surface新品发布会，预计将带来Surface Pro 7和Surface Laptop 3等新品，另外也可能带来搭载Windows Core OS的双屏或折叠屏设备。



爆料大神Evleaks今天曝光了Surface Pro 7、Surface 7、Surface Laptop 3的渲染图。另外还确认将有Surface双屏设备发布，不过渲染图还未曝光。不过Evleaks爆料称，Windows 10X将是Windows 10为双屏设备构建的分支系统。

曝微软Surface X是双屏设备，Windows 10X支持Win32程序



曝微软Surface X是双屏设备

根据Evan Blass的最新报告，“Windows 10X”可能是微软Windows Core OS的最终名称，Windows Core OS是精简的模块化Windows版本，适用于新的设备外形尺寸。



我们不知道Windows 10 X中“X”的缩写代表什么，但发音不太可能为“ten”。Windows 10X正准备用于双屏和可折叠设备，因此“X”也可能表示为360度折叠/旋转。另一份未经证实的报告表明，微软正在开发“Surface X”，这可能是Surface Centarus设备的正式名称。

下面消息来自特斯拉，他即将在无人驾驶汽车领域完成新动作。

特斯拉正在收购DeepScale，寻求打造真正无人驾驶汽车



特斯拉正在收购DeepScale

特斯拉（Tesla）正在收购计算机视觉初创企业DeepScale，这可能有助于特斯拉打造真正的无人驾驶汽车。



这笔交易可能有助于特斯拉推出配备先进驾驶辅助系统的汽车，这些系统足以让车主在没有司机的情况下，在类似uber的平台上以“机器人出租车”的形式出租。然而，就像所有的汽车制造商一样，特斯拉的计算资源有限。

下面一则新闻来自蔚来汽车，最近蔚来股价总是跌不停。

蔚来汽车跌超14%，股价续创历史新低，连续八天下滑



蔚来汽车跌超14%

蔚来汽车（NIO.N）有跌超14%，股价续创历史新低，现报1.33美元。此前遭伯恩斯坦将其目标价下调至0.9美元，为连续第八个交易日下跌。



2019年第二季度，蔚来汽车营业总收入为15.02亿元，同比下降7.5%；净亏损暴增至32.85亿元，亏损金额环比增长25.2%、同比增长83.1%。

追溯公告，蔚来汽车2016年至2018年，分别亏损35.18亿元、75.62亿元、233.28亿元，2019年上半年亏损59.37亿元。财报发布后，蔚来汽车突然取消了原本应在当日召开的电话会议。

传音上市首日暴涨64%：创始人坐拥70亿身家



传音上市首日暴涨64%

传音控股正式在上交所科创板敲钟上市，上市首日，传音控股发行价为35.15元/股，开盘不久其股价快速拉升，一度报涨96.02%，较开盘价涨幅达到30%，触发临停。截至收盘，传音控股股价报57.80元，涨幅64.44，总市值达462亿元，位列30日当天科创板总市值的第三把交椅。



传音有“非洲手机之王”之称，在非洲传音出货量达到2亿部，占据非洲40%的市场。值得一提的是，传音是从波导出来的一名老将竺兆江所创立，如今，传音登陆科创板，竺兆江个人身家高达70亿，仅用了短短6年时间。

下面消息来自马斯克，他最近正忙着科普自家“龙”飞船。

马斯克：龙飞船三四个月内可搭载NASA宇航员



马斯克：龙飞船三四个月内可搭载NASA宇航员

未来三到四个月内，SpaceX的Crew Dragon载人宇宙飞船将搭载宇航员前往国际空间站，这将实现近十年来首次在美国领土执行载人航天任务。



首席执行官兼首席工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）在采访中表示，SpaceX正在快马加鞭地筹备搭载事宜。马斯克表示，SpaceX公司内95%的资源都已经投入到Dragon飞船以及猎鹰火箭的研发中。十一月，Crew Dragon载人宇宙飞船将前往弗罗里达州的发射场执行第一次载人试飞任务。

据悉，SpaceX的Crew Dragon载人宇宙飞船在今年三月份成功完成试飞任务。公司原计划于7月搭载宇航员，但在今年早些时候的一次载人舱地面试验中，该飞船却发生了意外。

下面消息来自罗永浩，最近来了表示“发布会还要继续开”。

罗永浩确认：发布会继续开



罗永浩确认：发布会继续开

有网友在锤子科技CEO罗永浩微博下留言：罗老师，不做手机了平时多发发微博吧，不开发布会想见您也不容易了。罗永浩回复：开啊，谁说不开了？



罗永浩之前就表示，下一次平台战争不会缺席。罗永浩评价，当前行业平台期创新乏力、青黄不接，只能看下一代计算平台的战争了，估计还要几年。万一到那时候，我连翻身仗都没打完（比如人，钱，资源都没准备好），就索性给某一家巨头打工去，不能再让烂产品抢得先机了，否则又是一代人受罪。

下面消息来自中兴，其披露了无人驾驶技术最新进展。

中兴：无人驾驶技术取得阶段性突破



中兴：无人驾驶技术取得阶段性突破

中兴官方消息，近日，在位于北京的信通院实验室，中兴通讯的V2X-OBU完成了包含三大部分的V2X协议一致性（PC5接口安全、网络层和消息层的协议一致性）测试用例共66条，实验结果全部通过。



V2X-OBU为车载单元，V2X意为Vehicle to Everything，指在自动驾驶框架下汽车将与所有的道路参与者进行通信。中兴表示，这标志着V2X-OBU通过了最关键的一个里程碑，并已为10月上海“四跨”互联互通演示活动做好了准备。

据悉，中兴目前在全球已发布多款车载模组和终端，针对C-V2X方面已推出C-V2X全系列产品：V2X模组、V2X OBU以及RSU路侧单元。



好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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