今天是10月的第一天，也是我们伟大祖国目前的70华诞。在这里祝愿我们的国家繁荣昌盛，也祝愿您拥有一个美好的假期。



三大运营商公布5G套餐优惠

众所周知，就在国庆假期后，中国移动、中国联通、中国电信这三大运营商将会正式公布5G套餐资费的情况。而在此之前，他们均公布有优惠政策和预约通道。

中国移动：

网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。

中国联通：

网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。用户成功预约后，可享受自订购中国联通全国统一5G套餐次月起连续6个月内5G套餐折扣优惠。

中国电信：

电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。预约成功的用户，于2019年12月25日前办理均可享受连续6个月套餐折扣，还可享有海量5G甄选号码专属购买权。

据悉，中国移动的5G预约用户已经超过386万，而中国联通、中国电信的预约用户数分别超过69万和70万，三大运营商的5G预约总人数已经超过500万。

整体看，三大运营商的优惠政策差不多，均为6个月和七八折的样子，而且再不知道具体资费的情况下谈折扣则有些意义大不大了。不过中国移动的用户基数最为庞大，有可能再次成为最大赢家。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三大运营商5G套餐优惠公布，谁更良心？http://news.zol.com.cn/728/7284048.html