谷歌Pixel 4上手视频曝光 支持隔空手势操作

中关村在线消息：据之前报道，谷歌可能会在10月15日召开新品发布会，正式发布新一代旗舰手机——Pixel 4/4 XL。近日，有外媒曝光了该机的上手视频，再次确认了这款手机的整体设计。



谷歌Pixel 4上手视频曝光

此次曝光的上手视频与此前消息基本标保持一致，确认Pixel 4系列正面外观将采用保整个额头的方案，同时左右两侧和下巴边框控制的都比较出色。而背部则在机身左上角放置了一块体积硕大的“浴霸”三摄模组，爆料称其规格将分别为主摄+长焦+3D ToF景深镜头的组合。



谷歌Pixel 4系列采用了浴霸式后置三摄

配置方面，Pixel 4系列将分别5.7/6.3英寸的19：9比例屏幕，两者屏幕均支持90Hz刷新率。核心将搭载高通骁龙855+处理器，配备Pixel机型有史以来最高的6GB内存，内置3700mAh容量电池，还将是首次采用屏下指纹识别技术，运行正式版的Android 10系统。



谷歌Pixel 4支持“隔空操作”

值得注意的是，Pixel 4系列还将支持“Motion Sense”功能，用户可以在未触摸到屏幕的情况下，通过挥手等操作对手机进行一系列的操作。包括左右挥手可切换歌曲，手机平放到桌子上时，还能通过该功能使手机锁屏界面显示通知信息等操作。

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