早报：iPhone11多机型缺货 华为公布EMUI升级计划

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说好的降价呢？现在iPhone11系列开始缺货了。

iPhone 11系列官网多款缺货 绿色发货需3-4周



iPhone 11系列官网多款缺货

苹果9月20日正式开售iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max系列新手机。不过目前iPhone 11和iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max迎来缺货或者延期发货的状况。



在苹果官网iPhone 11的绿色版要经历3-4周时间发货，紫色版要经历2-3周时间发货。其他颜色版为现货。

据悉，iPhone11系列手机内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

下面消息还是来自苹果，据称明年iPad和MacBook将迎来大升级

iPad与MacBook或将搭载mini LED屏幕 最快在明年



iPad与MacBook或将搭载mini LED屏幕

郭明錤发布最新研究报告。报告指出，Mini LED显示屏将是未来1至2年内研发中尺寸高端产品的关键创新技术。报告指出，苹果最快将在2020年第四季度至2021年第一季度、2021年第一季度至第二季度分别推出配备mini LED显示屏的iPad与MacBook（(iPad、Mac与显示器或采用mini LED）。



报告指出，严格而言，32英寸显示器Pro Display XDR采用的是类似mini LED技术，而非mini LED。同时，为实现行动装置外观设计薄型要求，预计iPad与MacBook将采用约1万颗LED (vs. Pro Display XDR的576颗LED)，且LED颗粒尺寸在200微米以下 (显著小于Pro Display XDR的LED颗粒尺寸) 的mini LED显示屏。

iOS 13.1封杀第三方无线快充：疑苹果将推自家标准



iOS 13.1封杀第三方无线快充

近日苹果iOS 13.1“封杀”了部分第三方无线充电器的7.5W快充功能，原本运行iOS 13的iPhone能够在第三方支持7.5W快充的特性，到了iOS 13.1只剩下5W，最新iOS 13.1.1仍然屏蔽部分第三方无线充7.5W模式。



苹果官网专门设有一个页面介绍如何为iPhone 8或更新机型无线充电：市场上有很多Qi认证的充电器可供选择，其中包括由Mophie和Belkin出品的两款全新无线充电台，它们能以高达7.5瓦的额定功率为装有最新版iOS 的iPhone充电。从官方页面可以看出苹果此前并未明确7.5W私有协议的地位和标准，仅表示可以支持7.5W功率。

下面消息来自华为，此次EMUI10 升级计划，可谓是良心满满。

华为公布EMUI 10升级计划：33款华为/荣耀手机、平板全面升级



华为公布EMUI 10升级计划

华为的Mate 30系列手机首发了最新的EMUI10系统，基于安卓10底层，带来了全新的UI设计及功能。刚刚华为又发布了EMUI10升级计划，华为、荣耀两大品牌下的33款手机、平板将在10到12月陆续升级。



根据华为公布的进度，P30系列最快在10月中旬开始公测，Mate 20系列则是10月下旬开始公测，Mate 10在11月下旬公测，P20系列则是10月下旬开始内测。

Nova系列中，Nova 4e到Nova 5 Pro系列会在10月11月陆续内测。

荣耀方面，荣耀20/20 Pro/V20/Magic 2会在10月下旬公测，其他机型要到11月甚至12月份才会内测了。

下面消息来自高通，从内容上看，明年手机厂商之间的竞争将会更激烈。

高通孟樸：采用高通5G解决方案的终端超过150款



采用高通5G解决方案的终端超过150款

高通中国董事长孟樸分享高通5G方面进展，他表示，在已经上市或正在设计的终端产品中，采用了高通5G解决方案的已经超过了150款。



早在2018年1月，高通就推出了 “5G领航计划”。当时高通定的目标就是要在2019年5G元年，中国乃至全球运营商发布5G的时候，都能有中国智能手机的身影。

一年多之后，孟樸表示，这个目标已经实现，中国、美国、澳大利亚、日本等各个国家运营商在发布5G的时候，首发阵营中都有高通的合作伙伴，即中国智能手机厂商生产的5G手机，这在过去3G、4G时代都是没有的。

下面消息来自微信，其正式杀入到了互联网信用支付领域。



腾讯微信支付分正式推行

微信支付分最新覆盖了打车场景，先乘后付模式正式接入打车平台，用户开启微信支付分服务后，分数达标即有机会享受“先打车后付款”，上车免预付，到达目的地后自动扣款。



首家接入微信支付分先乘后付模式的极速打车小程序，集合了曹操出行、首汽约车、神州专车等多个网约车商户。进入“极速打车”小程序后即可开通微信支付分，享受更优质的出行体验。

下面消息来自观点总局，其近日推出了AVS2 4K超高清编码标准。

广电总局发布AVS2 4K超高清编码标准：海思、兆芯参与制定



广电总局发布AVS2 4K超高清编码标准

国家广播电视总局发布了《AVS2 4K超高清编码器技术要求和测量方法》、《AVS2 4K超高清专业卫星综合接收解码器技术要求和测量方法》两项广播电视行业标准，AVS2正式登场。



数字音视频编解码技术标准(AVS)工作组由国家原信息产业部科学技术司于2002年6月批准成立。AVS是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。

下面消息来自GlobalFoundries，其正在寻求上市。

第二大晶圆厂GlobalFoundries寻求上市 最快2022年实现



第二大晶圆厂GlobalFoundries寻求上市

卖掉部分晶圆厂之后， GF又在5月份宣布将旗下的ASIC业务Avera半导体出售给了Marvell公司，后者在未来15个月里将向GF支付6.5亿美元现金，达到某些条件之后还有额外的9000万美元，总计7.4亿美元，预计在2020年财年完成交易。



GF这么做的背后是为了上市？其实业界很早就有过分析了，要么是分拆之后卖身，之前一度传闻称GF会被三星收购，不过官方已经否认出售，话说回来即便穆巴达拉想要出手甩掉GF，有能力有需要收购GF的公司也没几家——中国公司收购不差钱也有需求，但是现在的局势下是最不可能的。

不能卖掉，那就得准备另一条路了——IPO上市，日前GF公司CEO Thomas Caulfield在采访中表露了上市的想法，最快在2022年上市。

最后这则新闻关系你我他。

中国铁路：国庆黄金周预计发送旅客1.42亿人次，同比增加1144万人次



国庆黄金周预计发送旅客1.42亿人次

据中国铁路发布，为期10天的铁路国庆黄金周运输今天正式启动，自9月28日至10月7日全国铁路预计发送旅客1.42亿人次，同比增加1144万人次，日均发送1420万人次，增长8.8%。



9月28日，铁路国庆黄金周运输第一天，全国铁路预计发送旅客955万人次，同比增加50万人次，增长5.5%。10月1日为客流最高峰，预计发送旅客1750万人次，比去年高峰日增加125万人次，增长7.7%。

铁路部门提示广大旅客朋友，国庆黄金周期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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