中关村在线消息：近日据悉，游戏数据统计公司SuperData Research公布了2019年8月份全球游戏市场游戏收入榜。



19年8月份全球最赚钱PC游戏排行榜：DNF居榜首

此次SuperData Research的榜单共分为PC、主机、手机三大平台。首先是PC平台，收入榜前10名分别是《DNF》、《LOL》、《WOW》、《梦幻西游2》、《穿越火线》、《堡垒之夜》、《坦克世界》、《Dota 2》、《炉石传说》、《Roblox》。

可以看到PC游戏平台基本是腾讯网易二分天下的局面，另外暴雪的吸金能力也不容置疑，SuperData表示《魔兽世界：怀旧服》让《魔兽世界》点卡收入增长了223%。

至于主机平台，收入榜前10名分别是《堡垒之夜》、《使命召唤：黑色行动3》、《GTA5》、《火焰纹章：风花雪月》、《FIFA 19》、《NFL 20》、《超级马里奥制造2》、《NBA2K19》、《Apex传说》、《任天堂明星大乱斗特别版》。

之后是手机平台，收入榜前10名分别是《精灵宝可梦GO》、《王者荣耀》、《FGO》、《守望黎明》、《糖果粉碎苏打传奇》、《梦幻家园》、《部落冲突》、《怪物弹珠》、《Mafia City》、《天堂M》。



（文中图片来自互联网）

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