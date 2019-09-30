惠普与阿里云达成战略合作 开放式云端解决方案助力企业数字化转型

惠普9月27日出席阿里巴巴云栖大会“互联+融合：智能云时代下的服务新生态”分论坛，并宣布与阿里云在呼叫中心领域、教育这两方面进行战略合作，推出面向未来的开放式云端整体解决方案，全面赋能客户服务及教育领域，助力其深化数字化转型。



惠普与阿里云及4PS联络中心国际标准组织发布战略合作

针对这次合作惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理 周信宏与阿里云智能国际总裁袁千接受了ZOL专访。详细解读了在5G商用背景下，惠普通过与阿里云合作将如何为企业、教育用户提供更便捷的云端解决方案以及如何助力中国企业的数字化转型。

惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏谈到：“惠普与阿里云强强联手，以优质的硬件产品、先进的云端技术以及完善的服务体系，合力搭建行业生态系统，打造一站式整合解决方案，全面赋能客户服务及智能教育两大垂直领域，共同助力中国企业及组织机构实现数字化、智能化发展。”



惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏

同时惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏与阿里云智能国际总裁袁千都提到，此次两家公司合作是“全球化的合作”，在中国仅是作为合作的第一步，未来将推广到全球其他地方。

01 云端解决方案将代替传统呼叫中心 助力客户服务行业智能化升级

呼叫中心系统是连接企业与消费者的重要桥梁，但传统呼叫中心由于存在管理复杂、运营成本高、信息安全漏洞和技术升级困难等问题因此一直制约其发展。惠普通过与阿里云合作推出呼叫中心整体解决方案，将会为极大改善以上问题。

根据惠普介绍，该解决方案是惠普通过携手4PS（联络中心国际标准委员会）、阿里云推出的业内首个符合 4PS认证的智能语音云呼叫中心。该方案采用呼叫中心专用电脑设备——惠普t系列瘦客户机，应用了语音识别、意图识别、多伦交互、会话管理、数据模型等技术手段，能够为企业用户提供个性化、定制化的语音客服系统，助力客户服务行业实现数字化、智能化升级。



云栖大会惠普解决方案展区

惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏对此指出，呼叫中心整体解决方案加快了呼叫中心行业的迭代升级，助力企业实现无缝向云端迁移的构想。针对当前传统呼叫中心所存在问题，惠普与阿里云合作推出的远端解决方案下也会得到解决。

惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏表示：惠普跟阿里云的合作主要是建立在4PS认证的基础上，把呼叫中心一体化的运作从传统的以电话服务解决客户问题的模式，升级成为整合阿里云的大数据、AI、云小蜜服务的智能服务系统。同时，依托阿里巴巴海量大数据智能所积累出来的云小蜜智能呼叫中心解决方案，不仅可以助力企业智能客户服务升级，而且更加注重安全，从而颠覆并重新定义传统呼叫中心价值，实现降本增效。

为什么惠普会选择在呼叫中心领域与阿里云展开合作？惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏对此指出，我们其实借这个机会把我们在数据中心、呼叫中心、在运营方面的这套4PS认证体系，跟阿里云的云端技术、大数据的服务甚至云小蜜这样的技术整合起来。

“让客户不管是哪个行业，只要有客户服务的需求，透过这样的标准跟阿里云的科技技术，大数据的服务、AI的支持，最大化地保全客户的数据安全，更好地提升服务的品质”， 惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏说。

对于用户和企业关心的安全问题。阿里云智能国际总裁袁千表示：阿里云有大量的防止网络攻击，防止各种网络安全的一些问题的新技术，确保用户的安全，确保惠普和我们共同的业务发展的安全。

02 下一代的教育，不再是老师在上面念，小孩子在下面听

教育领域，惠普携手阿里云打造云教室平台，它是硬件一体化的端到端教育整体解决方案，能够满足多元化的教学场景，以及合理地分配教育资源。

惠普介绍，此方案同时具备VDI桌面的移动性及VOI桌面的高性能，支持桌面资源的弹性分配，以及云端资源的平滑扩展。即在惠普云教室的支持下，老师和学生可以利用远程学习、多媒体教学、以及人工智能等创新技术应用，“随时随地，快乐学习”。



惠普云教室平台方案展示

惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏表示，那种通过人机比考核教育水平的时代已经成为过去式。目前从考核人机比之后演进到云教室，而本质上它是私有云。不过在未来，这些都会衔接到公有云。即透过这套系统，利用大数据、AI的分析之后，每个小孩子的优点可以被完完全全呈现出来。并且因为AI的因素，可以让小孩子拿到更有针对性教材，因为他发展的面向不一样，真的能够实现因材施教，而不是说齐头平等的，填鸭式教学。

所以“接下来应该是让下一代的教育，必须要有一个更系统化的教学，一种反转的教育平台。不再是老师在上面念，小孩子在下面听，一个月后准备月考，不再是这样。他是一个反转教育，所有的教学资源可以被共享，学生老师可以存取，甚至去修改优化”，惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏说道。

不过惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏也表示，这只是其中一个点，“过去我们谈的教育跟现在所谓教育信息化2.0发展的事情很大的不一样”，周信宏说，透过公有云、AI、大数据的分析，可以做到信息技术与教育教学深度融合。因为这样的机缘，惠普是想从一个私有云的时代往公有云的教育体系去运作。

对于教育产业上从私有云到公有云转换过程中的问题。惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏指出这是一个过程，不会立即实现，而是慢慢在教育信息化2.0开始，互联网+教育的方式在逐步推进。

同时在转换的过程中，惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏表示，需要联合线下，因为它属于基于政府预算进行采购，是属于教育局教学计算机中心的计划，所以我们在线下的销售团队必须衔接起来，必须让他有这样的规划预算，这也是联合阿里云一起来做教育的解决方案的初衷。

目前，惠普已经在云教室的部分有所行动。惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏表示主要是在中小学阶段，因为从基础教育着手，先把基础教育打好，在学生发展还没有定型的时候，随着学生的逐渐成长，这些数据分析会对他最有价值。

此外，通过集成阿里神龙弹性裸金属服务器，惠普云教室既保留了物理机的性能优势和硬件级隔离，又具备虚拟机的弹性资源、分钟级交付、以及全自动运维的优势，真正帮助教育机构实现教学环境部署更加快捷、运维管理更加省心、资源应用更加全面。

03 数字化转型大势所趋，云计算服务拐点来临

全球经济的数字化转型正深刻地影响着当今社会的商业运营及消费模式。国际数据公司（IDC）发布的最新报告显示， 2019第一季度中国公有云服务整体市场规模达到24.6亿美金，同比增长67.9%。而整个亚太地区用于数字化转型的支出将在2019年底达到近3758亿美元。

惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏指出，惠普感受到的数字化转型其实不只有产品和硬件，更多是企业缺少一个标准的、正规化的、成体系的做法。对于惠普来讲他们会把擅长做的事情做的更好，让他们在数字化转型的时候没有后顾之忧。

落实到具体方面，“我们承接着阿里巴巴整个集团的IT服务方面的支持。包括20周年的晚会，也是惠普的工程师在后面协助支持。此外，现在讲新零售，盒马先生使用的支付场景中的设备，还有比如说刷脸，收过路费的机器，天猫超市的支付模式等，这些设备的服务很多是惠普来做的”。

惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏还称：“在转型的过程，我们会进一步在服务上做更好的支持，提供弹性的方式，也会跟阿里云一起探讨，如何结合阿里云的优势，把我们服务的能力跟阿里云的能力结合起来。如在服务的需求出现的时候，如何用最快速的方式派单接单，能更及时地到某一个公司里面做维修和服务，这是在数字化转型中可以更进一步发展的地方”。

当前企业数字化转型另一个契机就是5G的商用。因为5G的发展将刺激企业数据的爆炸式增长，更加高效、便捷的云端解决方案将代替传统数据中心，以满足5G时代对企业IT基础架构的更高需求。

如针对千禧一代上班族群的特点，惠普在产品设计上也在持续改善。惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏说：“千禧一代将随时随地当做办公室，特别是5G来到之后，所有的东西在云上面。我在外面要考虑安全，别人在旁边看我打字的时候，一键防窥，视角就缩成35度，只有你自己可以看到。这些都是根据用户需求改变的”。

最后，惠普中国副总裁暨个人信息产品事业部总经理周信宏表示：从中国开始，以上提到的呼叫中心、教育的合作，以及企业在数字化转型上，惠普都会将自身服务能力跟阿里云的技术衔接在一起，协助更多企业做好数字化转型。

阿里云智能国际总裁袁千则表示，此次惠普与阿里云在中国市场上合作仅是第一步，未来将推广到全球其他地方。

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